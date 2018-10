Legionarios Davis, Nurse, Sánchez y Camargo marcaron el fin de semana

Los legionarios panameños Erick Davis, Roberto Nurse, Jorlian Sánchez y Miguel Camargo marcaron el fin de semana en Eslovaquia, México y Venezuela.

Davis jugando todo el partido con el FC DAC 1904 de Eslovaquia marcó de tiro al minuto 62 en la derrota de su equipo por 2-1 frente al Zemplin Michalovce. Fue el primer gol del ex Árabe Unido este torneo.

En el ascenso de México, Roberto Nurse anotó doblete al 84 y 87 con Mineros de Zacatecas que derrotó 3-2 a Zacatepec y Jorlian Sánchez marcó al 89 con los Leones Negros que golearon 3-0 a Venados FC. Nurse y Sánchez que jugaron todo el partido marcaron su gol 6 y 5, respectivamente.

Mientras que en la primera de Venezuela, Miguel Camargo (salió al minuto 68) marcó al minuto 7 en Mineros de Guayana que goleó 4-1 al Deportivo Tachira.

Otros legionarios



Yoel Bárcenas jugpo todo el partido y fue amonestado con el Real Oviedo que perdió como visitante 2-1 frente al Gimnastic en la segunda división de España.

Alfredo Stephens fue escogido el jugador del partido en la victoria de su equipo Santa Clara que venció a domicilio 2-1 a Aves. Stephens fue reemplazado al minuto 90 por su compatriota Abdiel Arroyo.

El Feirense del panameño Roderick Miller que no fue convocado perdió 2-0 con el FC Porto.



En Rumania, el Dinamo Bucarest empató como visitante 0-0 con el Concordia Chiajna. Jaime Penedo jugpo todo el encuentro y Armando Cooper fue reemplazado al 83.

En la segunda división de Austria, Andrés Andrade jugó todo el partido con el FC Juniors OO que perdió 2-1 con el Vorwaerts Steyr.

Rolando Blackburn estuvo en cancha todo el encuentro con The Strongest que le ganó 1-0 a Destroyers en Bolivia.

En Chile, Gabriel Torres disputó los 90 minutos con Huachipato que perdió en condición de local 1-0 con O'Higgins.

Gabriel "Gavilán" Gómez salió al minuto 79 y fue amonestado en el Atlético Bucaramanga que cayó 2-0 frente al DIM de Colombia.



En la primera división de Perú, Luis Tejada jugó todo el partido con el Sport Boys que empató 0-0 con Universitario donde no fue convocado Alberto Quintero por algunas molestias musculares, mientras que Ricardo Buitrago estuvo en cancha todo el encuentro con Deportivo Municipal que perdió 1-0 con UT Cajamarca.

En Uruguay, Luis Mejía fue titular en la portería de Nacional que empató 2-2 con Atenas.

En la MLS, el Columbus Crew donde no fue convocado Cristian Martínez derrotó 3-2 a Minnesota United, Adolfo Machado no fue citado en el Houston Dynamo que derrotó 3-2 al LA Galaxy, Amir Murillo jugó todo el partido y Fidel Escobar entró al minuto 73 con el New York Red Bulls que venció 1-0 al Orlando City para terminar como el mejor de la MLS (superliderato).

Mientras que Aníbal Godoy y Harold Cummings jugaron todo el partido con el San Jose Earthquakes que perdió 2-1 con el Seattle Sounders donde Román Torres se quedó en el banquillo y no fue considerado.

En Costa Rica, Nelson Barahona se quedó en la banca de Cartaginés que perdió 3-2 frente a Grecia, Amir Waithe no fue convocado en Carmelita que empató 0-0 con Herediano y Ronaldo Córdoba fue sustituído en el segundo tiempo en la derrota 2-1 de Santos de Guápiles frente a Pérez Zeledon.

Por último, José Calderón fue titular en la portería del Guastatoya que goleó 3-0 a Antigua Guatemala. *

¡BOOOM DE Jorlián Sánchez, gran definición de @LeonesNegrosCF



Cae el tercer gol ante @venadosfc y el marcador sentencia 3-0 ante los visitantes. pic.twitter.com/TqvuKUq84l — Canal 44 (@CANAL44TV) 28 de octubre de 2018

