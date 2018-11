Legionarios disputan las semifinales de la MLS

Este fin de semana se disputaron las semifinales de ida de Conferencia de la MLS, donde vieron acción solo dos de los cuatro panameños que clasificaron con sus respectivos equipos.

Michael Amir Murillo figuró en el once inicial del New York Red Bulls y jugó los 90 minutos en la derrota 1-0 ante Columbus Crew del volante panameño Cristian Martinez, quien estuvo en la banca y no vio minutos. Fidel Escobar tampoco vio acción con Red Bulls, pese a estar entre los suplentes.

La semifinal de la Conferencia Este se definirá en el Red Bull Arena de New Jersey el próximo domingo 11 de noviembre.

En el duelo de semifinal de la Conferencia Oeste, el Seattle Sounders de Román Torres visitó al Portland Timbers, llevándose una derrota por 2-1 en el Providence Park. Román inició en la banca e ingresó al minuto 40 cuando salió lesionado el estadounidense Chad Marshall.

'El Mazinger' ha visto pocos minutos en la presente temporada con el Sounders, jugando un total de catorce partidos, solo siete como titular, dos de ellos después de disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Panamá.

"Uno entrena para estar preparado y hoy se me dio la oportunidad de jugar. He venido trabajando muy bien y creo que se notó en la cancha cuando entré. Hay que vivir los partidos desde que uno está en la banca para entrar bien. Uno nunca quiere que un compañero se lesione pero siempre hay que estar preparado porque estas cosas pasan", expresó el defensor panameño después del partido para Deporte Total USA.

Respecto a la semifinal de vuelta ante Timbers el próximo jueves en el CenturyLink Field, Román comentó que "En casa somos muy fuertes, ojalá podamos ganar y conseguir la clasificación".



Torres, figura del campeonato de la MLS del Sounders en el 2016, tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2019, sin embargo debido a la poca actuación que ha tenido en el 2018, el defensa estaría viendo opciones para salir del equipo que dirige Brian Schmetzer al finalizar la temporada.

Los otros panameños que militan en la MLS, como Aníbal Godoy y Harold Cummings del San José Earthquakes y Adolfo Machado del Houston Dynamo, los cuales no clasificaron a semifinales, continúan entrenando con los equipos y deben estar regresando a suelo patrio para concentrarse con la selección de cara a los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, el 16 ante Honduras en Tegucigalpa y el 20 ante Ecuador en el Rommel Fernández.

Fidel Escobar, Michael Amir Murillo y Cristian Martínez, también están entre los convocados por Gary Stempel para dichos amistosos.