Lesiones acosan a Francia para eliminatorias mundialistas

PARÍS (AP) — De repente, la marcha de Francia en las eliminatorias mundialistas de Europa se complicó más de lo previsto.

Cuando restan solamente dos partidos en las eliminatorias, los campeones de 1998 siguen encabezando el Grupo A y tienen el carril de adentro para conseguir el pase automático. Pero la ventaja de Francia sobre Suecia se ha reducido a un solo punto, luego que Les Bleus apenas lograse cuatro puntos de nueve posibles en sus últimos tres partidos.

Otro tropezón pudiera poner en peligro las esperanzas francesas de viajar a Rusia el año próximo. Y para añadir obstáculos, Francia ha sido azotada por lesiones antes de una difícil visita a Bulgaria este fin de semana. Los franceses cierran el martes contra Bielorrusia, mientras que Suecia juega el sábado contra Luxemburgo y el martes ante Holanda.

"No vamos a dramatizar la situación, pero tenemos que estar al tanto de por qué jugamos y lo que significarían tres puntos en Bulgaria”, dijo el técnico Didier Deschamps.

El más reciente contratiempo para Francia, que avanzó a los certámenes del 2010 y el 2014 a través del repechaje continental, se produjo el miércoles, cuando el lateral izquierdo del Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa tuvo que retirarse del equipo al sufrir daños en la rodilla izquierda.

Kurzawa se añade a una lista de prominentes jugadores franceses lesionados, que incluye a Laurent Koscielny, Benjamin Mendy, Ousmane Dembele y Paul Pogba, quien se perderá los dos partidos clasificatorios que quedan.

La ausencia de Kurzawa representa un enorme problema para Deschamps, que convocó al joven Jordan Amavi como remplazo. La falta de experiencia internacional del zaguero de Marsella, sin embargo, deberá llevar al técnico a darle la titularidad a Lucas Digne. No es una solución ideal, no obstante, porque el jugador de Barcelona no ha tenido un buen rendimiento y solamente ha jugado 108 minutos en la campaña.

En la punta, Deschamp lidia con un dolor de cabeza diferente, más positivo.

El adolescente Kylian Mbappé ha sido tan bueno recientemente con PSG que casi seguramente será titular contra Bulgaria. ¿Pero dónde?

Tendría sentido que Deschamp le usase como centro delantero, un papel perfecto para su velocidad y sus habilidades técnicas, Mbappé ha estado jugando en la banda derecha con su club.

"Él está haciendo grandes cosas con París. Está jugando muchos partidos y confirmando lo que había mostrado en Mónaco, y mejorando”, dijo Deschamps. “Juega más en la derecha en París, aunque con mucha libertad. Es un delantero, puede jugar bien por el centro, por la izquierda”.

Aunque Olivier Giroud ha estado jugando de suplente para Arsenal, sigue siendo vital en la selección junto con Antoine Griezmann. Con Kingsley Coman, Alexandre Lacazette, Dimitri Payet, Thomas Lemar y Moussa Sissoko disponibles. Al ataque, Francia no carece. Que todo engrane es otra cosa, como lo vio Deschamps el mes pasado en un deslucido empate a ceros con Luxemburgo.