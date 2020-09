Liga Concacaf tendrá sorteo el 21 de septiembre; Tauro, SanFra y CAI esperan rivales

Concacaf anunció hoy la fecha y los procedimientos para el sorteo oficial de la Liga Concacaf Scotiabank 2020. La competencia, programada para iniciar el 20 de octubre, clasificará a seis clubes a la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021 (SCCL).

El sorteo oficial se llevará a cabo el lunes, 21 de septiembre a las 7:00 pm ET, desde Miami, FL.

En total, 22 clubes participarán en la Liga Concacaf Scotiabank 2020. Los clubes clasificados para la Ronda Preliminar y los Octavos de Final son (en orden alfabético por Asociación Miembro):

Ronda Preliminar (12 clubes): Verdes FC (BLZ), Hamilton Forge FC (CAN), LD Alajuelense (CRC), Cibao FC (DOM), CD FAS (SLV), CD Municipal Limeño (SLV), Antigua GFC (GUA), Comunicaciones FC (GUA), Arcahaie FC (HAI), FC Motagua (HON), Managua FC (NCA) y Club Atletico Independiente (PAN).

Octavos de Final (10 clubes): CS Herediano (CRC), Deportivo Saprissa (CRC), Alianza FC (SLV), CSD Municipal (GUA), CD Marathón (HON), CD Olimpia (HON), Waterhouse FC (JAM), Real Estelí FC (NCA), San Francisco FC (PAN) y Tauro FC (PAN).

Calendario de la competencia



Como se anunció el 7 de agosto, la competencia está programada para iniciar con la Ronda Preliminar el 20 de octubre y culminará con la Final de vuelta el 28 de enero de 2021.

Para que la competencia se pueda llevar a cabo con el calendario nuevo, la Ronda Preliminar y los Octavos de Final se jugarán a un solo partido, en el estadio del club mejor clasificado. Todas las otras rondas se jugarán en su formato original, con partidos de ida y vuelta. El calendario completo está a continuación:

Octubre 2020

20-22 Ronda preliminar (un solo partido)

Noviembre 2020

3-5: Octavos de Final (un solo partido)

Diciembre 2020

1-3: Cuartos de final (partido de ida)

8-10: Cuartos de final (partido de vuelta)

Enero 2021

5-7: Semifinales (partido de ida)

12-14 Semifinales (partido de vuelta)

19-21: Final (partido de ida)

26-28: Final (partido de vuelta)

Procedimientos del sorteo:





Bombo 1: Arcahaie FC (CCC3), LD Alajuelense (CRC3), Motagua FC (HON3), CA Independiente (PAN3), CD FAS (SLV2), y CD Municipal Limeño (SLV3).

Bombo 2: Verdes FC (BLZ1), Hamilton Forge FC (CAN2), Cibao FC (CCC4), Comunicaciones FC (GUA2), Antigua GFC (GUA3), y Managua FC (NCA2).

Bombo 3: Waterhouse FC (CCC2), Deportivo Saprissa (CRC1), CS Herediano (CRC2), CD Olimpia (HON1), CD Marathón (HON2), Tauro FC (PAN1), San Francisco FC (PAN2) y Alianza FC (SLV1).

Bombo 4: CSD Municipal (GUA1), Real Estelí FC (NCA1), Ganador Ronda Preliminar No. 1, Ganador Ronda Preliminar No. 2, Ganador Ronda Preliminar No. 3, Ganador Ronda Preliminar No. 4, Ganador Ronda Preliminar No. 5 y Ganador Ronda Preliminar No. 6.