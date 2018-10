La Liga de Fútbol Femenino iniciará con 16 equipos

Con 16 equipos dará inicio el Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) este 4 de octubre con siete interesantes encuentros.

En el estadio Agustín "Muquita" Sánchez, se enfrentarán SD Panamá Oeste vs Santa Gema a las 5:00pm y a segunda hora CAI vs San Francisco a las 8:00 de la noche, en el Armando Dely Valdés Colón C3 vs Sporting a las 5:00pm y a las 8:00pm Deportivo Árabe Unido vs Leones de América, en Chitré Atlético Veraguense recibe al Plaza Amador a las 7:00pm y a la misma hora pero en el Maracaná SD Atlético Nacional se enfrenta a Universitarios y cierran Costa del Este vs Rio Abajo en el "Cascarita" Tapia a las 7:00 de la noche.





El domingo 7 de octubre cierra la primera jornada con el duelo CD Centenario vs Tauro FC en el Armando Dely Valdés a las 3:00 de la tarde.