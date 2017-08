El Liverpool no da opción al Hoffenheim y jugará la Liga de Campeones

635x357 Los jugadores del Liverpool celebran un gol del centrocampista alemán Emre Can (2ºD) frente al Hoffenheim en la ronda previa de la Liga de Campeones, el 23 de agosto de 2017, en Liverpool. AFP

El Liverpool, ya vencedor 2-1 en la ida en Alemania, no ofreció ninguna opción al Hoffenheim, al que derrotó 4-2 este miércoles en Anfield, clasificándose para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los Reds, cuya última participación en la máxima competición continental data del curso 2014-15, marcaron los tres primeros goles en 21 minutos gracias al alemán Emre Can (10 y 21) y al egipcio Mohamed Salah (18).

El Hoffenheim respondió con tantos de Mark Uth (28) y Sandro Wagner (79). En medio el brasileño Roberto Firmino marcó el cuarto (63) para un equipo local muy superior, ante un conjunto alemán muy frágil en defensa.

"No tengo suficientes palabras, es increíble. Una gran felicitación para mi equipo, jugó una gran primera media hora", señaló el técnico de los Reds, el alemán Jurgen Klopp.

"No fuimos capaces de poner en marcha nuestro plan para el partido. Corrimos por todos los lados como pollos sin cabeza. Jugamos bien en la ida, pero hoy no. Quizás estuvimos muy nerviosos, en la primera media hora parecía que los jugadores no estaban en el campo", dijo el técnico del Hoffenheim, el también alemán Julian Nagelsmann.

Además de los goleadores Salah, Can y Firmino, destacó la actuación del senegalés Sadio Mané, incansable en ataque aunque algo desacertado en el remate.

De nuevo no jugó con el Liverpool el brasileño Philppe Coutinho, debido a dolores en la espalda, en el centro del mercado de fichajes por su posible pase al Barcelona.

- Cinco clubes ingleses -

Con la clasificación del Liverpool, habrá cinco equipos ingleses en el sorteo de la Liga de Campeones del jueves (16h00 GMT). Además de los Reds estarán el Chelsea, el Tottenham, el Manchester City y el Manchester United, clasificado gracias a su triunfo en la pasada Europa League.

Los Reds estarán en el tercer bombo, por lo que será uno de los equipos a evitar por los 'grandes' de Europa que copan los dos primeros.

Podría, por ejemplo, salir un grupo de la 'muerte' con Real Madrid, vigente doble campeón de la Champions, París Saint-Germain, Liverpool y Leipzig, segundo en la pasada Bundesliga y 'ogro' del cuarto bombo.

Además este miércoles también logró la clasificación el CSKA de Moscú, que ganó 2-0 en su estadio al Young Boys suizo, al que ya había derrotado por 1-0 en la ida.

En Bucarest logró el pase el Sporting Portugal, que batió al Steaua por 5-1. En la ida disputada en Lisboa empataron sin goles.

También estará en el bombo de la fase de grupos el Qarabag, pese a perder 2-1 en Copenhague, por lo que le sirvió el triunfo 1-0 que se trajo de Azerbaiyán, gracias al valor doble de los goles fuera de casa.

Campeón de la liga nacional, el Qarabag será el primer equipo de Azerbaiyán en disputar la fase de grupos.

Finalmente el Apoel Nicosia se clasificó en Praga al empatar sin goles frente al Slavia y hacer buena la victoria 2-0 que logró en la ida.

El martes lograron la clasificación el Sevilla, el Celtic Glasgow, el Nápoles, el Maribor y el Olympiakos.

-- Resultados de la ronda previa de la Liga de Campeones:

Martes: Ida Vuelta

FC Astana (KAZ) - (+) Celtic Glasgow (SCO) 0-5 4-3

(+) Maribor (SLO) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1-2 1-0

Rijeka (CRO) - (+) Olympiakos (GRE) 1-2 0-1

OGC Niza (FRA) - (+) Nápoles (ITA) 0-2 0-2

(+) Sevilla (ESP) - Estambul Basaksehir (TUR) 2-1 2-2

Miércoles:

Slavia Praga (CZE) - (+) APOEL Nicosia (CYP) 0-2 0-0

FC Copenhague (DEN) - (+) Qarabag FK (AZE) 0-1 2-1

Steaua Bucarest(ROU)- (+) Sporting (POR) 0-0 1-5

(+) Liverpool (ENG) - Hoffenheim (GER) 2-1 4-2

(+) CSKA Moscú (RUS) - Young Boys Berna (SUI) 1-0 2-0