Luis Enrique deja selección española por razones personales

La selección de España estará bajo el mando del técnico inexperimentado Robert Moreno luego de que Luis Enrique informó el miércoles que dejaba la dirección del equipo debido a un problema familiar que no se ha dado a conocer y que lo mantuvo alejado del combinado por meses.

Luis Enrique dijo en un comunicado publicado por la federación española de fútbol que “debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado mes de marzo continúan al día de hoy, he decidido dejar dicho cargo”

Moreno ha estado a cargo de manejar al equipo desde que Luis Enrique tuvo que hacerse a un lado por lo que la federación dijo que eran “cuestiones familiares”.

Desde entonces, Luis Enrique siguió trabajando a distancia desde su hogar en Barcelona, recibiendo videos de las prácticas y hablando con Moreno y sus otros asistentes.

El presidente de la federación, Luis Rubiales, dijo que Luis Enrique pasaba por un “momento de tremenda dificultad” y pidió a los medios respetar la privacidad del técnico.

La federación señaló que Moreno será el técnico hasta la Eurocopa de 2020.

Moreno nunca ha sido primer entrenador de un equipo. Ha sido parte del personal de Luis Enrique por nueve años y trabajó con él en Barcelona por tres temporadas para después llegar al combinado español el año pasado.

“Yo creo que sí tengo experiencia”, comentó Moreno. “He estado nueve años con Luis (Enrique) entrenando a los mejores del mundo y viendo sus decisiones. Él me inculcó el conocimiento del vestuario, de los jugadores. Vamos a hacer un gran trabajo”.

Luis Enrique, exentrenador y exjugador del Barcelona, fue nombrado técnico de España luego de la Copa del Mundo del año pasado. Guio al equipo a través de la Liga de Naciones y a su primer partido de las eliminatorias de la Eurocopa, una victoria de 2-1 contra Noruega.

España ha ganado sus tres choques de las eliminatorias de la Euro con Moreno en el banquillo para los juegos contra Malta, las Islas Feroe y Suecia.

Moreno, de 41 años y que tiene un título universitario en comercio y relaciones internacionales, era prácticamente un desconocido en España hasta que tuvo que tomar las riendas por la ausencia de Luis Enrique.

El nacido en Barcelona trabajó con Luis Enrique en Celta de Vigo, la Roma y el Barcelona, donde guiaron a un equipo encabezado por Lionel Messi a un título de la Liga de Campeones, entre otros trofeos.

“Es un sentimiento encontrado. Mucha tristeza y a la vez de responsabilidad”, comentó Moreno. “Desde los 14 años he pensado en llegar al máximo nivel, pero no lo esperaba de esta manera. Me ha valido que Luis (Enrique) estaba de acuerdo y nos ha apoyado. Para mí eso es lo que me ha animado a tirar hacia adelante”.