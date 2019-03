Luis Ovalle: "La situación en Venezuela es delicada, en lo personal no me ha afectado mucho"

El defensa panameño Luis Ovalle habló con rpctv.com desde Venezuela, donde juega con el Atlético Venezuela, y explicó la situación actual en la que está el país por la crisis política, que también ha afectado al fútbol, suspendiéndose el torneo local durante los hechos donde no había fluido eléctrico en distintas zonas del país.

"La situación es un poco compleja, es algo delicado. a mi en lo personal no me ha afectado mucho, gracias a Dios estoy viviendo en un hotel donde el tema de la luz por la planta eléctrica, alimentos, etc, no ha sido un problema, el equipo ha estado pendiente de todo en cuanto a los jugadores, por eso estoy bien", manifestó el mundialista con Panamá en Rusia 2018.

Con respecto a la suspensión de la 8va jornada, que estaba pactada para jugarse esta semana, dijo que fue debido a que algunos equipos se trasladan en largas distancias, y además dejan a su familia. "Cuando se habla de familia es más complicado, creo que en ese caso nadie tiene cabeza para ir a jugar y dejar a la familia, y también porque en otros estados, la luz iba y venía", acotó.

Ovalle, ex Sporting San Miguelito, aseguró que su familia en Panamá se ha preocupado por él, aunque todo está bajo lo que se pueda decir normal, por el apoyo de su equipo.

Acerca de la experiencia que está viviendo en el país sudamericano, donde ya jugó gran parte de su carrera con el Zamora, expresó que el fútbol te da estas cosas para contar a tus hijos, nietos y familiares más adelante.

Actualmente, el Atlético Venezuela, nuevo equipo del panameño, tiene 7 puntos en la posición 16, y dejó claro que para este torneo se han realizado varios cambios en la plantilla, y se debe dar tiempo para conocerse entre compañeros y cuerpo técnico, pero en las 7 fechas no se ha perdido, así que se está haciendo el trabajo, para seguir peleando por el torneo.

En la última convocatoria de la selección nacional para enfrentar a Brasil, el lateral no fue convocado, y aseguró que nunca ha sido fácil ir a la selección, y esta vez al mando de Julio Dely Valdés no será la excepción, pero que seguirá trabajando y con ello llegarán las oportunidades para ser aprovechadas.

El pasado viernes, Atlético Venezuela regresó a los entrenamientos para preparar la 9na jornada, que se disputará este miércoles, a la espera de una fecha de reprogramar la jornada suspendida por la emergencia eléctrica, estableció en un comunicado la Federación Venezolana de Fútbol.