Luis Tejada finaliza el Apertura marcando doblete para Universitario

El delantero panameño Luis Tejada destacó entre los legionarios al marcar doblete con el Universitario en la última fecha del torneo Apertura en Perú.

Tejada que fue titular y jugó todo el partido marcó a los minutos 46 y 81 de penal en el triunfo de Universitario 2-1 frente a la Academia Cantolao. La U terminó el torneo en la quinta posición con 26 puntos.

En este partido también fue titular Alberto Quintero a quien le cometieron el penal que luego transformó Tejada.

Otros legionarios

En Portugal, Ricardo Clarke ingresó al minuto 71 en el Boavista que perdió 2-1 con Rio Ave en la primera división, mientras que Jairo Jiménez que presentó algunos problemas musculares no fue convocado en Varzim que perdió 2-1 con Leixoes.

Gabriel Torres fue titular con el Lausanne Sport que venció 3-1 al Pajde NK por Copa de Suiza.



En Rumania, Jaime Penedo jugó todo el partido con el Dinamo Bucarest que perdió 2-1 con CSMS Iasi, mientras que en el Eslovaquia, Eric Davis salió al minuto 46 en el empate 1-1 del DAC 1904 ante el Slovan Bratislava.



En Colombia, Joseph Cox jugó hasta el minuto con Envigado que perdió 2-0 con el Atlético Junior, Gabriel Gómez jugó todo el partido (fue amonestado) con el Atlético Bucaramanga que como local perdió 1-0 frente a Cortuluá y Roderick Miller no entró en la convocatoria del Atlético Nacional.

Ricardo Buitrago disputó los 90 minutos con Juan Aurich que empató 1-1 con Sport Rosario en el fútbol peruano, mientras que Sergio Moreno no jugó con el Deportivo Municipal que venció 2-0 al Ayacucho FC.



En Venezuela, Alexander González se quedó en el banco y no jugó con el Aragua que derrotó 2-1 a Metropolitanos.



Por el ascenso en México, Roberto Nurse entró al minuto 62 en Mineros de Zacatecas que igualó 0-0 con Alebrijes Oaxaca, Omar Hinestroza no jugó en Correcaminos de la UAT que derrotó 2-0 a Jaibos Tampico Madero y Yoel Bárcenas jugó todo el partido con Cafetaleros de Tapachula que empató 1-1 con Venados FC.



En la MLS, Román Torres jugó los 90 minutos y fue amonestado en el Seattle Sounders que le ganó 1-0 al Sporting Kansas City, Armando Cooper no fue convocado en el Toronto FC que venció 4-1 al Portland Timbers, Christian Martínez ingresó al minuto 65 en el Columbus Crew que venció 3-1 al Chicago Fire, Amir Murillo jugó todo el partido con el New York Red Bulls que se impuso 3-1 al Orlando City, mientras que Adolfo Machado y Aníobal Godoy jugaron todo el partido en el encuentro que Houston Dynamo goleó 3-0 al San Jose Earthquakes

En la USL, Fidel Escobar jugó su primer partido con el New York Red Bulls II que empató 1-1 con Charleston Battery y Francisco Narbón salió al minuto 61 en el Seattle Sounders II que goleó 3-0 al Vancouver Whitecaps II.

En El Salvador, Richard Dixon con el Águila y Nicolás Muñoz con Firpo fueron titulares en el partido que terminó 1-1.

Blas Pérez y Felipe Baloy jugaron todo el partido con Municipal que empató 1-1 con Comunicaciones, mientras que Sanarate de Álvaro Salazar derrotó 2-0 a Suchitepequez.

Por último, José Calderón por Marathón y Brunet Hay en Platense fueron titulares en el encuentro que terminó con victoria para los primeros por 1-0 en el fútbol hondureño. *

*

*