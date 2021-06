Lukaku descarta abandonar el Inter de Milán

El atacante belga Romelu Lukaku descartó que vaya a abandonar el Inter de Milán, respondiendo así a los rumores sobre su deseo de irse del club tras la salida del entrenador Antonio Conte, que había propiciado su llegada.

"Sí, me quedo en el Inter. No debería decirlo ahora, pero he hablado con el hombre que debería ser el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva", declaró Lukaku a la cadena belga VTM.

Simone Inzaghi, hasta ahora en la Lazio, se perfila como sucesor de Conte, que abandona el club tras llevarle al título en Italia.

"El reto es ganar de nuevo. Me siento bien en el Inter. Por fin he ganado algo, me ha gustado y quiero repetir, quizás esta vez con un San Siro lleno", dijo el exjugador del Manchester United, el Chelsea y el Everton.

Lukaku, de 28 años, no tenía títulos en su palmarés. Este curso fue el máximo anotador de la Serie A con 24 dianas y eleva la cuenta a 30, teniendo en cuenta todas las competiciones.