El Madrid empieza a perder la paciencia con Zidane

Real Madrid empieza a perder la paciencia con Zinedine Zidane.

En su primera temporada como entrenador, Zidane llevó al Madrid a conquistar el título de la Liga de Campeones, y en la segunda conquistó la Champions y la liga de España. Pero ahora su cargo está en la cuerda floja, tras ser eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey y prácticamente despedirse de la lucha por el título de la liga española, a 19 puntos del líder Barcelona.

Sus problemas empeoraron el miércoles cuando el Madrid cayó 2-1 en casa ante el Leganés en la Copa.

Parece que Zidane tendrá una última oportunidad de salvar su puesto si el Madrid vence al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Liga de Campeones. Los dos equipos se enfrentan en el partido de ida en España el 14 de febrero, y el partido de vuelta será el 6 de marzo en Francia.

¿Se juega su puesto ante el PSG?

"Claro, está clarísimo. Soy el responsable de esto, soy el entrenador. Tengo que encontrar las soluciones", dijo Zidane luego de la derrota ante Leganés.

La Champions es la única competición en la que el Madrid tiene posibilidades realistas de ganar. El club busca conquistar su tercer título europeo consecutivo, tras coronarse en 2016 y 2017.

"Hemos perdido una competición (Copa) y estamos lejos de la Liga", dijo Zidane. "Los objetivos no son los que nos habíamos planteado al inicio de temporada. Ahora mismo solo podemos pensar en los partidos que quedan, en el partido del sábado (contra Valencia) y en preparar el del 14 de febrero".

A principios de temporada el Madrid empató 2-2 en casa frente al Valencia, y no ha ganado en el Mestalla desde 2013.

Zidane dijo que la derrota frente a Leganés fue el peor momento de su carrera como entrenador.

"Estoy enfadado y no lo entiendo. Ahora hay que ver cómo lo vamos a levantar", afirmó.

Zidane no solo ha sido criticado por haber tenido malos resultados. Los aficionados también han cuestionado algunas de sus decisiones más recientes, como la de mandar a descansar a Cristiano Ronaldo y a otros titulares durante el partido ante Leganés.

Cuando se le preguntó si se arrepiente, respondió: "No. Asumo lo que hago, los jugadores tienen que descansar. Mirando el equipo de hoy no puedes decir que no sea un equipo competitivo porque lo era. En la primera parte no competimos. El error es perder el partido".

Los únicos titulares habituales contra Leganés fueron Sergio Ramos, Karim Benzema e Isco, quienes fueron sustituidos al final del partido. Luka Modric y Dani Carvajal salieron de la banca en la segunda mitad.

El público abucheó después del pitazo final, un hecho común en el Bernabéu recientemente. Antes de derrotar al Deportivo La Coruña por 7-1 en la liga el domingo, el Madrid hilaba tres partidos sin ganar en su feudo.

El Madrid ha ganado la mitad de sus 18 partidos en casa en todos los partidos de esta temporada, perdiendo cuatro veces, incluso el 3-0 frente al Barcelona.

Zidane tuvo un comienzo notable después de tomar el relevo en enero de 2016, tras su paso por el equipo "B" del Madrid. Llevó al club a dos títulos de la Liga de Campeones, un trofeo de la liga española y títulos consecutivos tanto en la Supercopa de la UEFA como en el Mundial de Clubes.

Empezó esta temporada ayudando al Madrid a ganar la Supercopa de España contra el Barcelona.

"Asumo la situación, voy a seguir trabajando y peleando. Voy a intentar cosas para que el equipo esté más eficiente y ya está", dijo Zidane.

___

Tales Azzoni está en: http://twitter.com/tazzoni