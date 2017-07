'Makelele' González:"Aportaré mucha garra en Aragua"

El volante panameño Alexander 'Makelele' González aseguró que aportará mucha garra, ganas y fútbol para ayudar al Aragua FC en sus objetivos de la temporada en el fútbol venezolano.

González fichó el pasado sábado por el equipo aurirrojo tras su paso por el Plaza Amador, donde tuvo un campeonato, un subcampeonato y semifinales en los tres últimos torneos siendo protagonista en la media cancha de Jair Palacios.

El ex Río Abajo FC habló sobre sus ex compañeros venezolanos, Daniel Blanco y Frank Piedrahita, quienes le dieron buenas referencias del Aragua FC. " Se me presentó la oportunidad y no dudé en aceptarla, siento que será de buen provecho", agregó.

"Jugar en el fútbol venezolano para mí es un orgullo, siento que esta institución le brinda la oportunidad a jugadores jóvenes como yo y los que estamos tenemos hambre de triunfo", finalizó 'Makelele'.