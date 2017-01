'Manotas' Mejía contento por la pretemporada con Nacional

El portero panameño Luis 'Manotas' Mejía ha disputado los tres partidos de pretemporada con Nacional de Uruguay, algo que lo tiene contento tras no contar con suficientes minutos en la temporada regular del fútbol sudamericano.

Mejía comentó a Ovación Digital que está contento y disfrutando de la oportunidad. Actualmente el portero titular, Esteban Conde, está lesionado y fue operado en diciembre, por lo que el meta panameño ha sido tomado en cuenta al mando de Martín Lasarte.

"Desde el momento que se comenzaron a hablar muchas cosas acerca de una posible salida siempre dejé en claro que estoy muy contento de estar en Nacional y entrenando muy bien. Obviamente mi situación no es fácil porque no he tenido muchos minutos", agregó el ex Fénix de Uruguay.

'Manotas' ha recibido un gol en sus tres salidas como titular en pretemporada ante Boston River, Montevideo Wanderers y Olimpia de Paraguay.

"Si bien es cierto eso y en lo personal estoy contento por mi rendimiento que es gracias a la muy buena pretemporada que venimos realizando", sostuvo el portero de 25 años.

Luis Mejía no es convocado por Hernán Darío Gómez a la selección nacional desde noviembre de 2015 en eliminatorias mundialistas.