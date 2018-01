Marruecos promete candidatura limpia para Copa Mundial

En lugar de intentar explotar la impopularidad de Donald Trump en todo el mundo, Marruecos está trabajando para distanciarse de las acusaciones de corrupción en el propio país africano, que se enfrenta a los tres países de Norteamérica para hospedar la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Cualquier intento de sacarle jugo de la política presidencial estadounidense para reforzar la campaña marroquí podría ser un territorio peligroso para los postulantes norteafricanos.

Marruecos ya carga con su propio bagaje oscuro: acusaciones de soborno durante las pasadas postulaciones para albergar la Copa Mundial, que fueron presentadas por fiscales estadounidenses en el marco de una amplia investigación sobre corrupción en el fútbol.

Los implicados en el supuesto complot marroquí de compra de votos aún no han sido enjuiciados y el equipo que busca la postulación para el torneo de 2026 no quiere que se le responsabilice de algún hecho ilícito no comprobado en el pasado.

"No tenemos nada que ver con el pasado como Marruecos", dijo en una entrevista con The Associated Press el director ejecutivo de la postulación marroquí para 2026, Hicham El Amrani.

"No me hagas hablar sobre candidaturas pasadas de las que no participamos. Nuestra postulación está limpia, cumplirá con los requisitos y esto es lo que cuenta".

Marruecos acaba de lanzar su campaña y con ello puso fin a lo que parecía un camino sin trabas hacia la victoria de parte de la candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, México y Canadá para lo que será la primera Copa Mundial con 48 equipos, frente a los 32 previos.

Estados Unidos, que será el socio dominante en 60 de los 80 partidos, ha reconocido que la candidatura norteamericana podría verse afectada por las percepciones negativas del mundo hacia el país. Durante su primer año en la Casa Blanca, Trump ha enfrentado críticas internacionales por desacreditar a otros países, incluso denigrando a todo el continente africano en un reciente arrebato.

Aunque Trump no estará en el cargo para 2026, la votación es en junio y por primera vez quien gane la candidatura a la Copa Mundial requiere el respaldo de la mayoría del planeta. En lugar de que vote un grupo selecto de unos 20 ejecutivos de la FIFA, las 211 naciones futbolísticas emitirán su sufragio.

"Dejaré que los votantes decidan lo que crean. Nuestro enfoque está en nuestra oferta", dijo El Amrani cuando se le preguntó sobre Trump. "No haré comentarios sobre el liderazgo de aquí o de allá".

"No queremos ganar el derecho a ser anfitriones por lo que haga alguien más, sino por nuestras claras ventajas... Nos mantendremos alejados (de Trump) porque no es propio (comentar)", añadió.

