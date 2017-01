'Matador' Tejada llegó a Lima para unirse al Universitario

Luis 'Matador' Tejada arribó a Lima, Perú el pasado jueves para unirse a la pretemporada del Universitario, su nuevo club para 2017.

El delantero panameño habló con la prensa tras su llegada, y no prometió una cuota de goles. "A los equipos que voy nunca me pongo una cantidad de goles. Siempre le pido a Dios que me de salud", agregó.

Con respecto a su nuevo equipo, el autor de 25 goles con Juan Aurich en el reciente torneo, mencionó que es u n equipo grande que siempre aspirará a serlo y a pelear los títulos sin importar otras cosas. "Hay que reconocer que llego a un equipo muy grande del Perú y que será favorito", afirmó.

A su llegada, aficionados incluyendo niños, se tomaron fotos con el panameño, que llega como todo un ídolo a 'La U'.

El panameño será presentado junto a otros dos refuerzos este viernes al mediodía en el estadio Monumental.