Sin Messi de inicio, Barcelona iguala en casa de Celta

MADRID (AP) — Sin contar de inicio con Lionel Messi y otros titulares a quienes dio algo de descanso, Barcelona se conformó el martes con un empate 2-2 como visitante ante Celta de Vigo en la Liga española.

Los réditos no lucieron tan malos, tomando en cuenta las ausencias y tras una cartulina roja que dejó a los visitantes con 10 jugadores. Pero el técnico del Barsa, Ernesto Valverde, se mostró más crítico.

“No lo damos por bueno el resultado porque siempre pensamos en ganar. Nos tenemos que conformar con lo que hay”, explicó. “El partido ha tenido alternativas, hemos dominado y por momentos han dominado ellos”.

Messi ingresó como suplente en el segundo tiempo para prestar ayuda a los líderes de la Liga, pero Sergi Roberto fue expulsado unos 10 minutos después, lo que abrió la puerta al empate y estuvo a punto de darle el triunfo al conjunto celtiña.

Con el resultado, Barcelona estiró a 40 su racha de encuentros seguidos sin caer en la Liga. Mejoró así el récord que había impuesto el fin de semana anterior ante Valencia.

El Barsa se ubica además 12 puntos encima de su escolta el Atlético de Madrid, que visita el jueves a la Real Sociedad, un club que marcha a la mitad de la tabla.

Tampoco alinearon de inicio el martes Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Samuel Umiti ni Luis Suárez. Barcelona prefirió guardar armas para el sábado, cuando disputará la final de la Copa del Rey ante el Sevilla en Madrid.

Celta estuvo en desventaja dos veces. Iago Aspas empató a los 82, cuando un balón lo golpeó aparentemente en una mano y terminó yéndose a las redes.

Barcelona inauguró el marcador mediante el primer tanto de Ousmane Dembele en la Liga. El francés de 20 años definió con un certero disparo dentro del área a los 36 minutos.

Jonathan “Jonny” Castro hizo el 1-1 poco antes del entretiempo.

Messi entró en la cancha a los 60 minutos, justo antes de que Paco Alcácer devolviera la ventaja a los catalanes. Pero Celta tomó el control del cotejo a raíz de la roja directa mostrada a Sergi Roberto a los 71, por una falta sobre Aspas, quien lucía en una posición privilegiada para escaparse y anotar frente al arquero Marc Andre ter Stegen.

“Cuando estábamos controlando el juego con 1-2 ha venido la expulsión y nos hemos tenido que rehacer”, lamentó Valverde.

Aspas igualó en definitiva cuando le rebotó en el cuerpo _incluido el brazo izquierdo_ un despeje de Ter Stegen.

Con el punto, el equipo gallego permaneció en la novena posición de la tabla.

“Satisfacción por el trabajo de los jugadores, su capacidad de incomodar al rival y volver”, valoró el estratega Juan Carlos Unzué. “Por otra parte, decepcionados porque todo esto no nos ha dado más que para empatar. En el momento en el que estamos, no sé si es suficiente. No es mucho, no”.

En otro encuentro, Deportivo La Coruña y Sevilla igualaron sin goles. Dépor siguió en el 18vo puesto, por ahora en la zona del descenso, mientras que Sevilla se ubicó séptimo, con el último boleto disponible a la Liga Europa.

