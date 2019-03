Messi más cerca que lejos de volver a selección argentina

El regreso del estelar Lionel Messi a la selección argentina, tras 8 meses de ausencia, es casi un hecho, aunque la incógnita radica en si podrá jugar los dos próximos amistosos a causa de una molestia muscular.

El novel entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dará el jueves la lista de convocados para los encuentros amistosos contra Venezuela, el 22 de marzo en Madrid, y ante Marruecos, el 26 en Tánger.

"Estimo, deseo y creo que Leo va a volver a la Selección", declaró Scaloni el año pasado. Desde entonces no volvió a hablar del retorno del ídolo, pero analistas suponen que la estrella del Barcelona vestirá la albiceleste en la Copa América Brasil-2019.

Messi se ha mantenido en silencio desde el 30 de junio de 2018, día en que Argentina le dijo adiós al Mundial de Rusia, eliminado sin atenuantes por Francia (4-3) en octavos de final.

Aquella jornada pareció vivirse la triste despedida de Messi y de una generación de jugadores que nunca pudo darle un título de mayores al país sudamericano, pese al potencial que demostraban en exitosos clubes de Europa.

Esa generación liderada por Messi e integrada por Angel Di María (PSG, Francia), Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra) y Gonzalo Higuaín (Chelsea, Inglaterra), perdió tres finales consecutivas en tres años: el Mundial de Brasil (2014), la Copa América de Chile (2015) y Centenario en Estados Unidos (2016).

- Mejor, armar un equipo -

El atacante nacido en la futbolera ciudad de Rosario (310 km al norte de Buenos Aires) viene sufriendo dolores en un músculo aductor y Barcelona lo tiene bajos cuidados para que la dolencia no se convierta en desgarro.

"Sé que tiene ganas de volver. Sé lo que siente por esta camiseta", había declarado hace 20 días el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Se supone que la decisión de la convocatoria para los amistosos se tomará a la luz de informes médicos del club catalán.

"Es mucho más importante armar equipos y fortificar la representatividad que soñar con la vuelta de Messi para ser campeones. Me parece que no es correcto y no merece la responsabilidad de que dependa de él ganar un Mundial", opinó el director de selecciones de AFA, el experimentado César Menotti, entrenador campeón mundial con Argentina en 1978.

Messi, de 31 años, es el máximo goleador histórico albiceleste, con 65 tantos, pero salvo por ráfagas, en su selección estuvo lejos del nivel que exhibe en el club catalán.

- ¿Di María, otro regreso? -

El balance de la era Scaloni acumula cuatro victorias, ante Guatemala (3-0), Irak (4-0 y México (2-0 y 2-0), un empate frente a Colombia (0-0) y una derrota contra Brasil (1-0), con sangre nueva y una joven guardia.

La prensa argentina asegura que otro de los históricos que podría ser llamado es el volante Ángel Di María. Su momento en el PSG francés es estupendo.

Otro foco está puesto en posibles ausentes. Uno de ellos es el delantero Mauro Icardi, que no juega por un conflicto con su club, Inter de Milan.

Icardi había logrado quebrar su racha sin marcar para Argentina en un amistoso contra México (2-0) en Mendoza (oeste). Aquella noche también rompió el maleficio Paulo Dybala, de Juventus, quien volverá a vestir la albiceleste.

Tampoco figurarán en la lista Agüero, pese a su renovado poder goleador, ni Higuaín, quien ha empezado a amigarse de nuevo con las redes en Chelsea inglés y tampoco el arquero Sergio Romero (Manchester United).

Una novedad que se espera es la convocatoria del guardameta Juan Musso, un exRacing de 24 años, que se destaca en Udinese de Italia.

Entre los convocados podrían estar jugadores preferidos de Scaloni, como el defensa Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), el lateral Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), el volante Leandro Paredes (PSG) y el atacante Gio Simeone (Fiorentina, Italia), hijo de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid.