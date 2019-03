Messi regresa a la selección y hace soñar a los argentinos

Argentina vuelve a ilusionarse al confirmarse el esperado regreso del estelar Lionel Messi a la selección albiceleste, convocado tras ocho meses de ausencia para los amistosos de marzo, con la mira puesta en la Copa América de Brasil en junio.

Argentina jugará dos amistosos el 22 y 26 de marzo ante Venezuela en Madrid y contra Marruecos en Tánger.

"En principio, Leo está convocado y después veremos si juega un partido o dos, o ninguno. No sé. Esa decisión la tomaré yo", afirmó el entrenador Lionel Scaloni en rueda de prensa en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (sur).

Messi, de 31 años, se mantuvo fuera del equipo albiceleste desde el 30 de junio de 2018, día en que Argentina le dijo adiós al Mundial de Rusia, eliminado por Francia (4-3) en octavos de final.

"Para todos fue un palo (golpe) grandísimo el Mundial, para él más. La decisión del cuerpo técnico era que no venga. Y a raíz de los partidos (amistosos) que vio que hicimos, de la manera de jugar, él está contento, quiere intentarlo una vez más y para nosotros es bienvenido", contó el DT, quien reemplazó a Jorge Sampaoli tras la debacle de Rusia-2018.

Scaloni destacó que "Messi prefiere venir que descansar", pese a la intensa actividad y cantidad de partidos que juega en el Barcelona.

- Di María sí, Agüero no -

Otro regreso al equipo argentino es el de Angel Di María (PSG, Francia), a quien dijo necesitar por las bajas de Ezequiel Palacios y Rodrigo Battaglia.

En cambio dejó afuera al delantero Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra) y a Gonzalo Higuaín (Chelsea, Inglaterra), los otros dos históricos de la albiceleste.

"Mi relación con Agüero es perfecta", dijo y dio a entender que podrá estar en la Copa América de Brasil, que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El centrodelantero Mauro Icardi, en conflicto en el Inter de Milan, tampoco figura en la nómina. "Tiene un presente complicado, a la selección no le conviene", dijo el DT.

En cambio, probará en el ataque con Gonzalo Martínez (Atlanta United, EEUU), héroe de River en la histórica final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu ante su archirrival Boca Juniors, así como Paulo Dybala (Juventus, ITA), Angel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Milan, ITA), Darío Benedetto (Boca Juniors) y Matías Suárez (River Plate).

Scaloni afirmó que para los amistosos prefiere convocar a jugadores que nunca antes se hayan puesto la camiseta albiceleste para probarlos y ver su rendimiento, antes de la Copa América Brasil-2019.

Scaloni incluyó una decena de jugadores que se desempeñan en el fútbol local, entre ellos los guardametas Franco Armani (River) Esteban Andrada (Boca).

- Argentina, en remojo -

Por los nombres rutilantes de la Albiceleste, un triunfo se hace cada vez más apremiante. Con Messi, Agüero, Higuaín y Di María, Argentina viene de perder tres finales consecutivas en tres años: el Mundial de Brasil (2014), la Copa América de Chile (2015) y Centenario en Estados Unidos (2016).

"Tenemos que poner la cabeza en remojo. Argentina hoy en día no es potencia mundial, no está en condiciones de competir con los grandes selecciones del mundo. Estamos en un momento en que no podemos garantizar ser campeón de la Copa América, pero podemos garantizar ir y dar lo máximo", lanzó el entrenador.

Scaloni admitió que "hace mucho que no ganamos nada".

La selección mayor de Argentina no gana título alguno desde la Copa América-1993.

"Estamos mentalizados en que va a ser difícil. Pero con mucha humildad y trabajo podemos llegar a volver a lo que éramos. Si salimos a la cancha humildemente seguramente podremos dar una alegría", se ilusionó.