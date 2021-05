México enfrenta a Islandia como ensayo para las finales de la Liga de Naciones

Con la selección de Islandia como sparring, la de México tendrá este sábado en Arlington, Texas, un partido de preparación de cara a las finales de la Liga de las Naciones de Concacaf-2021.

Luego de tres giras de fogueo en Europa, la selección azteca retoma sus acostumbrados partidos amistosos en territorio estadounidense donde no juega desde el 10 de septiembre de 2019 cuando perdió 4-0 ante Argentina.

Para preparar el partido contra Islandia, el 'Tata' Martino convocó a 31 futbolistas, entre ellos 10 que juegan en Europa.

De esos 10 legionarios europeos, tres ganaron títulos en la temporada 2020-21: Edson Álvarez y Héctor Herrera fueron campeones de liga en Holanda y España con el Ajax y el Atlético de Madrid, respectivamente, y Gerardo Arteaga ganó la Copa con el Genk de Bélgica.

Después de este partido, el 'Tricolor' retomará su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de ganar sus cuatro partidos de la fase de grupos en 2019.

El jueves 3 de junio en el 'Final Four', México enfrentará en semifinales a Costa Rica, mientras que el domingo 6 de junio jugaría el partido por el tercer lugar o la final contra el rival que le corresponda de la llave entre Honduras y Estados Unidos.

- Vikingos diezmados -

Mientras 24 selecciones se preparan para jugar la Eurocopa, la de Islandia, que no se clasificó para el torneo de la UEFA, tendrá tres partidos amistosos; el primero de ellos será ante México, después jugará contra Islas Faroe, el viernes 4 de junio, y Polonia, el martes 8.

El seleccionador Arnar Vidarsson confeccionó una lista de 34 jugadores para estos compromisos, pero ante México, al no ser fecha FIFA, no podrá contar con 11, entre ellos dos que están en plena competencia de la Major League Soccer: Gudmundur Thórarinsson, defensa de New York City, y Arnór Ingvi Traustason, mediocampista del New England Revolution.

Vidarsson jugará frente al 'Tricolor' con varios veteranos cercanos a los 100 partidos internacionales con la selección como Birkir Már Saevarsson y Ragnar Sigurdsson, ambos con 97 juegos, y jóvenes recién convocados a la selección absoluta como los mediocampistas Ísak Bergmann y Jóhannesson Andri Fannar Baldursson, de 18 y 19 años.

México e Islandia han jugado en cuatro ocasiones; el balance favorece al equipo azteca con dos triunfos y dos empates.

El partido se jugará a partir de las 19H30 locales (00H30 GMT del domingo) en el estadio AT&T que tiene capacidad para 80.000 espectadores.

Probables alineaciones:

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Corona, Henry Martín, Hirving Lozano. DT Gerardo Martino.

Islandia: Ögmundur Kristinsson, Birkir Már Saevarsson, Kári Árnason, Ragnar Sigurdsson, Hördur Ingi Gunnarsson, Aron Einar Gunnarsson, Birkir Bjarnason, Ísak Bergmann Jóhannesson, Thórir Jóhann Helgason, Jón Dadi Bödvarsson, Kolbeinn Sigthórsson. DT Arnar Vidarsson.