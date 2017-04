635x357 Miguel Camargo debutó en la MLS con NY City. Foto/ New York City..

Finalmente el volante panameño Miguel Camargo logró debutar con el New York City en la Major League Soccer (MLS) tras su convocatoria de Panamá para las Eliminatorias Mundialistas camino a Rusia 2018.

El debut oficial se dio a los 80 minutos, cuando ingresó por el costarricense Ronald Matarrita en esta jornada 5, disputándose en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium.

Camargo no había sido tomado en cuenta por parte de Patrick Vieira en las anteriores jornadas, pese a no mostrar lesiones, misma que si tuvo en la pretemporada tras su llegada desde Venezuela.

El ex Chorrillo FC viajó para eliminatorias con Panamá pese a no tener minutos, aunque no fue tomado en cuenta por Hernán Darío Gómez en cancha.

New York City es sexto en su conferencia con 7 puntos.