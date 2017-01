Miguel Camargo firma préstamo por un año con el New York City

El volante panameño Miguel Camargo se convirtió en nuevo jugador del New York City de la MLS aumentando la cuota de jugadores canaleros en el fútbol estadounidense.

Camargo firmó un préstamo de un año con opción a compra siendo la tercera contratación del NYC tras la llegada de Sean Okoli y Sean Johonson.

" Estoy muy contento y satisfecho de ser parte de este club. Sé que voy a trabajar duro para dar lo mejor que pueda para estar en el nivel que sé que puedo estar", dijo Camargo.

" Estar aquí será una motivación para mí para dar mi todo y para jugar con grandes jugadores como hay en el equipo. Me describo como un jugador muy responsable y respetuoso que da su todo en el campo y también durante el entrenamiento y todos los juegos".

" Me gustaría aprender mucho y sé que lo haré. Me siento bien de ser parte de este club y voy a trabajar muy duro. Esta será una parte muy importante de mi experiencia y mi carrera".

El ex jugador de Mineros de Venezuela compartirá vestuario con Andrea Pirlo, David Villa y el tico Ronald Matarrita.

En la MLS militan Armando Cooper, Román Torres, Adolfo Machado, Cristian Martínez y Aníbal Godoy.

El técnico Patrick Vieira sobre la llegada del panameño manifestó: " Estamos muy contentos de haber sumado a Miguel a la plantilla antes de la temporada 2017. Creemos que estamos trayendo a un jugador con la capacidad de competir por un lugar en el primer equipo y con el deseo y el hambre de tener éxito en una nueva liga".

" Miguel trae una versatilidad e inteligencia táctica que nos dará una serie de opciones en su área del campo de entrar en la próxima temporada". *

