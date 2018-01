Miguel Camargo: Sin duda pienso en la selección, espero ganarme un puesto

El volante panameño Miguel Camargo recibió el alta médica de la lesión en la cadera izquiera y aseguró que lo primordial en este momento es jugar para ganar ritmo y pensar en la selección con miras al Mundial Rusia 2018.

" Estar 5 meses y medio fuera de las canchas es difícil para un jugador, ahora estoy corriendo y entrenando lo que es muy emocionante y le doy gracias a Dios que estoy en esta fase y puedo hacer lo que me gusta", dijo Camargo a RPCTV.COM que estuvo presente en el partido Chorrillo - Atlético Veraguense.

" Siempre le voy a dar gracias a mi mamá, papá, esposa y hermanos que siempre estuvieron ahí dándome el aliento para seguir, para no estar cabizbajo, eso es primordial y estoy contento porque nuevamente estoy entrenando gracias a ellos. Igualmente, a los que me escribieron dándome apoyo se los agradezco".

Sobre la clasificación de Panamá al Mundial manifestó: " La clasificación fue algo muy emocionante no puedo explicar la emoción que tenía, estaba en mi apartamento en Nueva York y casi lo desbarato, pero fue algo muy emocionante y espero seguir viviéndolo con la selección dentro del campo por supuesto".

Agregó el ex jugador del New York City que no pierde la esperanza de volver a la selección.

" Lo primoridial antes de tener equipo es estar bien físicamente para poder jugar, igual en la selección y en cualquier club. La idea es no apurarse, hay que hacer las cosas de la mejor manera, esperemos que salga algo en el exterior y que me vaya bien para agarrar ritmo y me vuelvan a convocar a la selección".

" Todo jugador tiene el sueño de estar en la selección, lo estuve, ahora espero ganarme el puesto de nuevo y eso se consigue con el esfuerzo, la constancia y jugar dándolo todo y demostrar que quiero estar en la selección", finalizó.