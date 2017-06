Toronto vence 2-0 a Revolution, Cooper jugó 68 minutos y dio asistencia

TORONTO (AP) — Drew Moor anotó en los primeros minutos de juego y Sebastian Giovinco aseguró el resultado más tarde, y Toronto FC derrotó por 2-0 a New England Revolution.

El gol de Moor a los 11 minutos parecía ser suficiente para el triunfo de Toronto. Su arquero, Alex Bono, salvó el marcador al atajar un remate de cabeza de Teal Bunbury a los 88.

Pero Giovinco llevó la tranquilidad a las gradas del BMO Field con un disparo lejano que se coló en la meta rival en el tiempo añadido, su 50mo tanto en la liga.

Toronto, que lidera la clasificación de la MLS y acumula siete triunfos consecutivos en su cancha, empató 1-1 el miércoles con Montreal en la ida de la final de la Copa de Canadá.

En el otro partido de la jornada, FC Dallas y Dynamo Houston empataron 1-1 en el derbi de Texas.

El mexicano Erick Torres abrió el marcador para el Dynamo a los 19minutos de juego con un remate al segundo palo tras ganar un uno contra uno en el borde del área. Fue el 11mo tanto del “Cubo” Torres en lo que va de temporada.

Maximiliano Urruti igualó para Dallas a los 59 minutos. El argentino logró su noveno tanto del curso con un remate desviado a pase del colombiano Michael Barrios. *

Great victory, thanks to the fans for the support..💪💪



Gran victoria, gracias a los fanaticos por el apoyo..💪💪



Let's go red @torontofc