Amir Murillo a la final de la US Open Cup con el NY Red Bulls

El New York Red Bulls del panameño Amir Murillo avanzó a la final de la US Open Cup al imponerse en tiempo extra 3-2 a FC Cincinnati.

Murillo fue titular y jugó los 120 minutos en un partido que se decidió con un gol al minuto 100.

El Red Bulls se enfrentará en la final al Sporting Kansas City en partido a disputarse el 20 de septiembre en el Children's Mercy Park. *

The #USOC2017 Final is set! @SportingKC will host @NewYorkRedBulls on Sept. 20 for the 🏆! Who you got?



Details: https://t.co/9vYmSfnUeE pic.twitter.com/py9wtoIyTP