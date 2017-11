635x357 Napoli supera a Udinese y recupera la punta en Italia. DANIELLA MATAR (Associated Press)

MILÁN (AP) — Napoli recuperó la punta en la Serie A italiana el domingo, merced a una victoria como visitante por 1-0 sobre el Udinese, que resultó más difícil de lo presupuestado.

Jorginho anotó el único tanto, en un contrarremate tras fallar un penal. Así, Napoli se ubicó dos puntos encima del Inter, que se había impuesto la víspera 3-1 en su visita a Cagliari.

“Hoy no lo hicimos muy bien en términos de calidad ni de mover el balón, pero la cancha de Udinese no nos ayudó”, dijo el entrenador Maurizio Sarri. “El estadio es muy bonito, pero la cancha de verdad que no está en el nivel del fútbol de la máxima categoría. En años anteriores habíamos tenido incluso más dificultades en estos partidos”.

La Roma, aspirante al título, debió resignarse sorpresivamente a un empate 1-1 frente al Genoa, un equipo amenazado por el descenso, en un encuentro del que fue expulsado Daniele de Rossi.

Juventus, que marcha en la tercera posición, recibía a Crotone más tarde, en busca de reducir otra vez a cuatro unidades la distancia que lo separa del Napoli, al que enfrentará el viernes.

“No pienso que ellos sientan presión alguna. La tabla está muy apretada”, comentó Sarri. “Será un partido importante... Daremos todo, pero me parece exagerado decir que esto será decisivo para las posiciones que se registrarán dentro de siete meses”.

Napoli había marcado 34 goles en sus 13 partidos anteriores. Sin embargo, tuvo problemas para generar oportunidades al frente en Udine.

Con todo, la presión dio frutos poco después de los 30 minutos, cuando Christian Maggio fue derribado por Gabriele Angella en el área.

El tiro de Jorginho fue detenido por el arquero Simone Scuffet, quien sin embargo no pudo sujetarlo. En el rebote, el volante de la selección italiana, nacido en Brasil, no perdonó.

Roma había ganado sus seis compromisos anteriores frente a Genoa, pero no lo consiguió el domingo en el Stadio Luigi Ferraris.

Stephan El Shaarawy abrió el marcador a los 59, pero el rumbo del encuentro cambió ocho minutos después, cuando De Rossi recibió la tarjeta roja por una bofetada a Gianluca Lapadula, quien además convirtió el penal resultante.

“Es un momento que lamento increíblemente”, reconoció De Rossi. “No hay mucho que decir. Estábamos forcejeando, traté de bloquearlo con un brazo, pero las imágenes son desagradables. Me disculpo con mis compañeros, mi técnico y los aficionados. Lo siento mucho, pero tenemos que recuperarnos de esto”.

La Roma quedó a siete puntos del Napoli, si bien tiene un partido menos.

En otro encuentro, Milan no pasó del 0-0 como local frente a Torino, lo que seguramente agravará la presión sobre el técnico Vincenzo Montella. Los “rossoneri” erogaron más de 200 millones de euros (casi 250 millones de dólares) en fichajes para esta temporada, pero han ganado sólo dos de sus últimos nueve cotejos.