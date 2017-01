Alberto "Negrito" Quintero viaja a USA, pero no aclara su futuro

635x357 Quintero aún no conoce donde seguirá su carrera en el 2017..

El futuro del volante panameño Alberto " Negrito" Quintero sigue sin aclararse.

Quintero viajó la tarde del viernes a Estados Unidos para hablar con el San José Earthquakes con quienes jugó el año pasado, pero una fuente indicó que iba a entregar su apartamento porque el alquiler es muy alto.

Por otro lado, pudimos conocer que hay una reserva aún sin pagar para Lima, Perú.

El jueves su agente Edgardo Carles manifestó que Alberto está feliz en San José, que no tiene contrato con el equipo de la MLS y que hay una oferta del Earthquakes que está siendo analizada por Lobos Buap que es el dueño de su ficha. " Hay otro pretendiente (al parecer Universitario de Perú) cuyo club se está manejando directamente con el equipo mexicano".

" En este momento no podría decirte que se está manejando, al final nosotros no nos hemos comunicado con Lobos desde hace unos 3 días así que sería cuestión de esperar a ver que quieren hacer y ver si nosotros estamos de acuerdo o no a lo que desean hacer", agregó.

" Alberto es como un trotamundo jugando en muchos equipos y mantenerse en San José jugando por un año eso le ha dado una estabilidad, al final será una decisión muy difícil de parte de él si no se puede dar lo de San José", manifestó Carles.

Por último, el agente comentó: " Estamos esperando que Lobos Buap nos contacte y nos indique que ha pasado. El jugador también decide donde quiere ir, en estos momentos su mente siempre ha estado en San José, pero el desconoce cualquier otra cosa que se esté dando".