'Negrito' Quintero:"Estamos conscientes que tenemos que ganar todos los partidos para estar en la Hexagonal"

El volante de la selección nacional, Alberto 'Negrito' Quintero atendió a Deportes RPC desde Perú, donde actualmente juega con el Universitario Deportes.

Quintero sostuvo con el tema de la selección nacional y la eliminatoria hacia Qatar 2022, que están conscientes dentro de La Roja que se deben ganar todos los partidos para poder clasificar a la Hexagonal Final.

Acerca del nuevo formato de clasificación que fue anunciado por CONCACAF, 'El Chiquitín', como es llamado en el fútbol peruano, manifestó que les chocó duro la noticia, y que no sabían nada. "Nos enteramos por las redes sociales. Lo lindo del fútbol es que tienes que ir partido a partido", agregó.

Además, dijo que los jugadores que están en el extranjero actualmente tienen minutos y en buen nivel, por lo que llegó la hora de demostrarlo en la selección nacional.

Sobre su actualidad en Universitario, el ex Chorrillo FC se mostró contento por el apoyo de la afición y con su rendimiento actual.

"Siempre me hago una autocrítica. Sabía que no había hecho una buena Copa Oro con Panamá y vine a mi club a recuperar el nivel. Llegó un nuevo DT que le gusta el fútbol intenso, presionar, y eso es lo que a mí me gusta, quizá era lo que me faltaba. He recuperado mi nivel y poco a poco me siento mejor", acotó.

La selección nacional vive una crisis de goles, y Quintero se refirió a este tema:" Hay que tener más tranquilidad a la hora de terminar las jugadas, estamos teniendo mucha ansiedad. Sabemos que nuestros delanteros tienen gol. Gaby, Blackburn y Fajardo lo hacen en sus equipos, tenemos gente que pueden hacer los goles. Hay que tener más paciencia", aclaró.

Por último, añadió que tiene poca referencia de Américo 'El Tolo' Gallego, nuevo DT en la selección nacional, aunque ha leído buenos comentarios y cree que le puede aportar muchas cosas al fútbol panameño. "Que venga a ayudar, a darle cosas importantes a nuestro fútbol", finalizó.

Alberto Quintero fue una de las figuras panameñas que ayudó a la clasificación de la primera Copa del Mundo en Rusia 2018, donde lamentablemente no pudo tener minutos debido a una lesión en amistosos previos a la cita mundialista.