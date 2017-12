Nicolás Muñoz no negociará la deuda que Firpo tiene con él

El delantero panameño Nicolás " Yuyu" Muñoz está muy molesto con la dirigencia del Firpo que le debe tres meses y aseguró que no negociará la deuda.

Muñoz en declaraciones que publica el colega Christian Peñate en El Gráfico.com dijo: " Quiero que se me cancele todo lo adeudado. Además, me deben unos pasajes aéreos que me los tuve que costear con mi dinero. Ellos nunca me respondieron. Esperemos que ellos tengan todo ese dinero para yo poder firmar el finiquito y quedar en paz. Todo lo que está en mi contrato me lo tienen que pagar".

" No voy a negociar nada. Lo trabajado es innegociable. Me duele lo que está pasando con el equipo, pero por la dirigencia no me interesa que Firpo esté a punto de desaparecer. Prometieron muchas cosas y al final fueron unos farsantes", indicó, haciendo incapié en que su enojo es con la actual directiva, no con la afición firpense, por lo que lamenta la situación que viven la institución usuluteca.

Agregó que por el momento no ha demandado al equipo ante las instancias respectivas, pero que no teme hacerlo antes de que arranque el Clausura 2018 si no ve claro el tema de su pago.