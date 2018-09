Niculescu es el nuevo técnico de Penedo y Cooper

Los panameños Jaime Penedo y Armando Cooper tienen nuevo técnico en el Dinamo Bucarest de Rumania.

El ex jugador del Dinamo Claudiu Niculescu fue confirmado por la directiva como el nuevo estratega de los panameños luego de la salida de Florin Bratu tras sufrir tres derrotas en fila.

La última derrota fue el pasado 21 de septiembre por 1-0 frente al CSMS Iasi quedando ubicados en la décima posición con 10 puntos luego de nueve fechas.

El siguiente compromiso será el martes 25 de septiembre por la Copa de Rumania frente al Dacia Unirea Braila y donde se espera debute Niculescu en el banquillo. *

The new boss (I get to say that a lot!).



Claudiu Niculescu returns as a coach, 8 years after leaving as a player. #DDB pic.twitter.com/6aj6sdR0Pd