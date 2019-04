Omar Browne anotó y le dio la victoria al Montreal en su debut

El panameño Omar Browne tuvo un debut soñado en la Major League Soccer (MLS), tras anotar el único tanto con el que el Montreal Impact venció 1-0 al Chicago Fire.

Sobre los 40 minutos, el ex CAI La Chorrera hizo su debut por el lesionado Clément Bayiha, dejando buenas sensaciones en sus primeros minutos, ubicándose como volante de llegada por derecha.

Precisamente por ese costado, a 6 minutos del final, se inventó una jugada individual dejando rivales en el camino dentro del area y definiendo ante el portero, empujándola de pierna izquierda, para el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, el Impact suma 17 puntos en el segundo lugar de la Conferencia Este en la MLS.

