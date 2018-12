Origi rescata in extremis al Liverpool, el Arsenal remonta al Tottenham

Un gol del delantero internacional belga Divock Origi en el 90+6 permitió al Liverpool (2º) lograr los tres puntos (1-0) en Anfield ante su vecino el Everton (6º), mientras que el Arsenal (4º) exhibió su nueva versión con una remontada (4-2) en otro derbi ante el Tottenham (5º).

A la desesperada, el defensa holandés Virgil Van Dijk había subido a intentar cazar un balón. Su fallido remate de volea desde la frontal, sin fuerza pero que tomó mucha altura, rebotó dos veces en el larguero, lo que despistó al arquero internacional inglés Jordan Pickford. Origi, atento, solo tuvo que poner la cabeza para marcar.

El derbi había estado equilibrado, aunque a los Reds les faltó eficacia, con Sadio Mané, Xherdan Shaqiri y el propio Origi desaprovechando opciones.

Por los visitantes no encontraron el gol el colombiano Yerry Mina, André Gomes y Theo Walcott, que se plantó solo ante el arquero brasileño Alisson Becker, ganador del duelo.

Con este triunfo los Reds siguen la estela del líder Manchester City, que el sábado ganó 3-1 al Bournemouth (9º). Les separan dos puntos en la tabla.

Al final del derbi el técnico local Jurgen Klopp saltó al césped y dejó imágenes de emoción y alegría, hasta el punto de tener que pedir perdón.

"Me he disculpado porque no quería ser irrespetuoso, pero no podía pararme. Simplemente ocurrió. El partido fue de una intensidad increíble. Los dos equipos tuvieron opciones y los arquero estuvieron inmensos", dijo el alemán.

- Revolución Lacazette -

Antes el Arsenal se llevó un alocado derbi del Norte de Londres. Pierre-Emerick Aubameyang en dos ocasiones (10 penal, 56), Alexandre Lacazette (75) y el uruguayo Lucas Torreira (77) fueron los goleadores de los 'Gunners'.

Por el equipo del argentino Mauricio Pochettino marcaron Eric Dier (30) y Harry Kane (34), de penal cometido sobre el surcoreano Heung-min Son.

El duelo fue muy caliente en el Emirates Stadium. Los 'Spurs' se marcharon al descanso ganando 2-1 pero los 'Gunners' protagonizaron una espectacular remontada.

Los futbolistas de ambas escuadras se enzarzaron en varias ocasiones a lo largo de todo el partido, especialmente tras el primer gol del Tottenham y antes de que Kane convirtiera su penal.

Es un triunfo de prestigio para el español Unai Emery, que disputa su primera temporada en la Premier League. Su decisión de dar entrada a Lacazette tras el descanso fue clave para la remontada de los suyos.

"Es un gran partido para nuestra confianza, ahora debemos seguir nuestro proceso. Es un regalo para nuestros hinchas porque es muy especial jugar contra el Tottenham", señaló el técnico español.

- Gol de Pedro -

El Chelsea (3º) había inaugurado los partidos de este domingo recibiendo al colista Fulham.

Los 'Blues' se impusieron 2-0 gracias a los goles del español Pedro Rodríguez (4), en una buena maniobra tras un robo y cabalgada de N'Golo Kanté, y del inglés Ruben Loftus-Cheek (82).

El equipo de Maurizio Sarri es tercero con 31 puntos, a siete del City. En cambio el Fulham, que había inaugurado la 'era Claudio Ranieri' con un triunfo el pasado sábado sobre el Southampton (3-2), sigue ocupando el último puesto de la tabla con 8 unidades.

Los capitanes de los equipos portaron esta jornada unos brazaletes arco iris, una iniciativa de la Premier League para "promocionar la igualdad y la diversidad y apoyar a toda la gente del colectivo LGTB en el fútbol y más allá".