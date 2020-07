El Panameño José Luis Rodríguez debuta con el Alavés ante el Real Madrid

Llegó el tan anhelado momento para José Luis Rodríguez, el día de su debut en La Liga española.

El panameño vio sus primeros minutos con el Deportivo Alavés ingresando de cambio al 69' por Joselu, en la derrota de su equipo por 2-0 ante el Real Madrid en la jornada 35 y se convirtió en el cuarto panameño que juega en la primera división del fútbol español junto a Rommel Fernández, Julio César Dely Valdés y Roberto Chen.

Entre las acciones que llamaron la atención del 'Puma' en el tiempo que estuvo en el campo jugando como delantero por izquierda, le cometió una fuerte falta a Casemiro sobre el minuto 80 sin ser amonestado y tuvo un remate a portería que dominó el portero belga, Thibaut Courtois.

Esta fue la cuarta convocatoria de 'Cocobolo' con el Alavés y la primera del técnico Juan Ramón López Muñiz quien estaba haciendo su debut en el banquillo técnico tras la destitución de Asier Garitano. En las tres convocatorias anteriores, el exjugador del desaparecido Chorrillo FC de Panamá, se había quedado en el banquillo de suplentes sin ver minutos (Jornada 28 vs Espanyol, jornada 32 vs Atlético de Madrid y jornada 34 vs Real Valladolid).



El mundialista con la Selección de Panamá en Rusia 2018, estaba jugando con el Alavés B, sin embargo, tenía varios meses entrenando con el primer equipo y tras culminar la participación del filial en Segunda División B, se ha mantenido con la primera plantilla.



Los 'Babazorros' sumaron su séptima derrota en ocho partidos desde que se reanudó el fútbol español en medio de la pandemia del COVID-19 y están cerca del descenso, ubicándose en la posición número 17 de la tabla de La Liga con 35 puntos. El Mallorca le sigue ya en zona de descenso con 32 unidades, razón por la cual el equipo necesita lograr resultados positivos en los 3 partidos que le restan de la presente temporada (Getafe, Real Betis y Barcelona).

Por su parte, los dirigidos por Zinedine Zidane lograron su octava victoria consecutiva gracias a los goles de Benzema (11') y Asensio (50') para mantener la ventaja en el liderato de LaLiga con 80 puntos, cuatro más que el Barcelona que es segundo.





