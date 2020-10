Pandeportes cierra el Rommel y solicitará nueva grama tras mal estado en Liga Concacaf

El Director General de Pandeportes, Eduardo Cerda, anunció este jueves en Tiempo Extra Radio, que el estadio Rommel Fernández Gutiérrez se cerrará provisionalmente, tras las pésimas condiciones de la grama en las que se jugó el CAI-Antigua por Liga Concacaf.

"El estadio viene colapsado hace muchos años, la grama viene sufriendo y ya dio el uso necesario. Queremos solicitar una nueva grama. Se cerrará provisionalmente. Creo que el estadio ya no resiste más", aseguró esta tarde.

Cerda agregó que se le había manifestado al club la postura de no jugar en dicha cancha, debido a que aún no estaba lista según el plan de mantenimiento establecido, y que la fecha de entrega era para diciembre, luego de notificarse que no se jugarían las Eliminatorias Mundialistas camino a Catar 2022 este año.

"Fallamos en dar el permiso. No podemos volver a caer en el error que se cometió. Asumo la responsabilidad", acotó.

Desde Pandeportes también se intentó solicitar a la Concacaf la certificación de otro recinto deportivo, como el estadio San Cristóbal en David, el Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera o el Maracaná; sin embargo, no se logró y la única opción fue el Rommel Fernández.

"Es lamentable la imagen que se dio desde Panamá al resto de Concacaf. No es cómodo para mí", detalló.

Con respecto al San Francisco FC y Tauro FC, que tienen sus partidos programados para jugar de local en noviembre por Liga Concacaf, Cerda advirtió que el conjunto chorrerano ya buscaba una alternativa para jugar de visitante, mientras que con el equipo de Pedregal sostendrá una reunión para lograr una solución.