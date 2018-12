El Dinamo Bucarest anuncia la salida de Penedo y Cooper

El Dinamo Bucarest informó en su página web la no continuidad de los panameños, Jaime Penedo y Armando Cooper. Según el comunicado del club, ambos futbolistas estaban de acuerdo con la rescisión del contrato.

"Jaime Penedo ganó la Copa de la Liga el año pasado con la camiseta blanca y roja, siendo uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del equipo de Stefan cel Mare. Un profesional indiscutible, unido a los colores del club, Jaime Penedo impresionó en Dinamo y al fútbol rumano a través de su espíritu de equipo demostrado en todos los estadios" - Agregó el club.

Jaime se despidió del equipo en sus redes sociales:

"Dos años y medios increíbles en un gran país como lo es Rumania, representando no solo a un club sino a una afición realmente maravillosa, me llevo conmigo muchos recuerdos de esta afición tan grande que siempre apoya al club, los derby, copa ligii, en las buenas y en las malas ustedes siempre trasmiten ese amor y ese deseo de ver a su equipo ganar aman sus colores. Realmente los llevaré en mi corazón. Me quedo con lo grande y maravilloso que es este club en Rumania, con su ADN coraje y valentía.

Me hubiera gustado completar el proyecto, pero hoy por hoy, es mejor partir. Gracias Dinamo Bucarest , gracias a todos los que forman parte se la institución. Desde hoy un Fans más del Dinamo Bucurest. Dejaré tres recuerdos: Mi primer Derby en Rumania, el segundo un gran momento junto a mis compañeros (Copa Ligii), tercero unos colores que llevaré por siempre. Gracias" - Concluyó el portero panameño.

Penedo, fichado a mediados de 2016, disputó 73 partidos con el equipo en todas las competiciones y ganó la Copa de la Liga en 2017.

Mientras que Cooper, contratado en el pasado mes de agosto, jugó 12 partidos y acumuló más de 700 minutos de juego, siendo esta su mayor cantidad desde 2017 con Toronto FC.

El volante colonense ya había amenazado con irse del club, luego de ser víctima de insultos racistas durante un partido disputado en octubre.