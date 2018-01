Penedo asegura que tuvo ofertas para salir del Dinamo

El portero de la selección nacional, Jaime Penedo, podrá unirse finalmente al Dinamo de Bucarest tras una intoxicación que no le permitió viajar desde Panamá en el día pactado para la pretemporada del equipo rumano.

Penedo dijo a Telekom Sport que su familia es lo más importante y cada vez que viene a Panamá intenta estar el mayor tiempo posible. "Si alguna oferta se hubiera materializado, en algún lugar, con un clima mejor, problablemente lo habría tenido en cuenta", agregó.

El '1' de La Roja no pudo llegar a tiempo a la pretemporada, pasando cuatro días en el hospital y obligándolo a posponer dos veces su salida de Panamá.

Con respecto al dinero que recibirán Los Perros Rojos por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2018, el portero de la selección dijo que no era por eso que no regresaba, tras algunas especulaciones. "Creo que fue la suerte del Dinamo que finalmente ganó este premio porque iré al Mundial. Ese dinero les pertenece a ellos y se trata de una asignación al club, no tengo intención de luchar por ello", dejó claro.

Para Jaime, será importante unirse lo más pronto posible al equipo que está en Chipré, debido a que perdió algunos días y que se imagina, están molestos. "Es normal, debí haber llegado hace ocho días y no lo había hecho", sustentó.