La Premier League sopesa "pasaportes sanitarios" para el regreso de los aficionados

La implantación de "pasaportes sanitarios" podría permitir el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol, estimó el jefe ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, en una columna publicada este viernes.





"El fútbol sin aficionados no es fútbol. La Premier League no estará de regreso por completo mientras no haya aficionados en los estadios, y quiero tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que hacemos todo lo posible para encontrar la fórmula que lo permita", escribió Richard Masters en la columna publicada en el periódico The Times.





"Estamos deseosos de ver cómo podremos apoyar el desarrollo de 'pasaportes sanitarios', un sistema consistente en una aplicación que verificaría todos los síntomas y los otros factores característicos del COVID-19", precisó, mientras que la temporada 2020/2021 de la Premier League comenzará el 12 de septiembre.





Richard Masters, quien afirma haber hecho acallar las críticas al lograr finalizar con éxito la temporada 2019/2020 a puerta cerrada, estima que el regreso de los aficionados a los estadios es vital no sólo para los clubes, sino por otras muchas razones.





"Su ausencia representa un impacto económico significativo para los clubes a todos los niveles, así como para sus ciudades y regiones", explicó.





"Todavía queda mucho por hacer y no se hará en una noche", añadió.





Mientras que numerosos eventos deportivos tuvieron lugar a puerta cerrada las últimas semanas en Reino Unido, el público comienza a regresar a los recintos deportivos, por ejemplo en partidos de cricket, o en los Mundiales de snooker.