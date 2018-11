Racing busca ampliar ventaja en Superliga argentina, con Boca y River centrados en la Libertadores

Racing intentará dar otro paso exitoso al frente de la Superliga argentina cuando reciba el domingo a Newell’s Old Boys en el partido destacado de la undécima fecha, mientras Boca Juniors y River Plate afrontarán sus respectivos encuentros con la cabeza puesta en la final de la Copa Libertadores.

Después de un empate y una derrota, Racing se recuperó el fin de semana pasado con un triunfo por 2-1 en el clásico contra San Lorenzo, que le renovó el ánimo y le permitió recuperar distancias al frente del campeonato.

Comandado por la experiencia del capitán Lisandro López, su principal artillero con siete goles, Racing se muestra como un equipo de vocación ofensiva, pero todavía atraviesa por períodos irregulares, tal como le sucedió con San Lorenzo, con el que jugó un mal primer tiempo, remontando en la segunda mitad con una notable mejoría.

El entrenador Eduardo Coudet no dudó en señalar que “se nos habían ido cinco puntos, pero no hay que confundir el mensaje, que es claro: para jugar hay que tener huevos, no para tirarse a los pies y dar patadas, sino tener huevos para pedirla (la pelota), para asociarse y para jugar. Racing está jugando bien, no hay que confundir”.

Luego de diez fechas, Racing comanda las posiciones con 23 puntos, cuatro de ventaja sobre el invicto Atlético Tucumán (19), mientras que Defensa y Justicia (dos partidos pendientes) y Unión suman 18.

Más atrás asoman River (16) y Boca (15), que también tienen chances de seguir en la pelea por el título, y que en esta fecha se enfrentarán con Estudiantes de La Plata y Tigre, respectivamente. Pero tanto los 'millonarios' como los 'xeneizes' tienen la cabeza puesta en la histórica finalísima de la Libertadores, que les enfrentará en dos superclásicos de máximo voltaje.

La undécima fecha empezará el viernes por la noche con los partidos Belgrano-Gimnasia La Plata y Unión-Patronato, mientras que el sábado se medirán Aldosivi-Banfield, Godoy Cruz-Atlético Tucumán, Estudiantes–River y Boca-Tigre.

El domingo se enfrentarán Argentinos-Independiente, Rosario Central-Colón, San Lorenzo-Talleres, Racing-Newell's y San Martín de Tucumán-San Martín de San Juan, en tanto que el lunes completarán la fecha Defensa y Justicia-Vélez y Lanús-Huracán.

Las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Racing Club 23 10 7 2 1 18 7

2. Atlético Tucumán 19 9 5 4 0 18 9

3. Defensa y Justicia 18 8 5 3 0 10 4

4. Unión de Santa Fe 18 10 5 3 2 11 7

5. Huracán 17 9 5 2 2 13 8

6. Vélez Sarsfield 17 10 5 2 3 10 10

7. River Plate 16 9 4 4 1 13 4

8. Godoy Cruz 16 10 5 1 4 10 7

9. Boca Juniors 15 10 4 3 3 11 9

10. Aldosivi 15 10 5 0 5 9 9

11. Gimnasia La Plata 14 10 4 2 4 8 8

12. Independiente 13 9 3 4 2 15 12

13. Banfield 13 10 3 4 3 8 10

14. Colón de Santa Fe 12 10 3 3 4 11 14

15. Newell’s 11 10 3 2 5 10 10

16. Estudiantes 11 9 3 2 4 9 9

17. Talleres de Córdoba 11 10 3 2 5 9 9

18. Tigre 11 10 2 5 3 10 14

19. Rosario Central 11 9 3 2 4 6 10

20. San Lorenzo 10 9 2 4 3 12 14

21. San Martín de Tucumán 8 9 1 5 3 5 9

22. San Martín de San Juan 8 9 2 2 5 10 15

23. Belgrano 8 10 1 5 4 4 10

24. Lanús 7 10 1 4 5 9 17

25. Patronato 7 10 2 1 7 8 17

26. Argentinos Juniors 6 9 1 3 5 2 7