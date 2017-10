Real Madrid supera al Eibar para mantener el ritmo del Barcelona

El Real Madrid se impuso con comodidad por 3-0 al Eibar (16º), este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, para seguir tercero en la clasificación de La Liga, a cinco puntos del líder Barcelona.

El defensa portugués Paulo Oliveira en contra (18), Marco Asensio (28) y el brasileño Marcelo (82) fueron los autores de los goles madridistas.

Por lesiones o rotaciones, Zinedine Zidane presentó un once inicial llego de suplentes (Casilla, Nacho, Theo, Ceballos e incluso Marco Asensio) y eso se notó en el juego del Real Madrid, mucho menos fluido de lo que es habitual.

Lo que no perdió el equipo madridista fue la pegada. Asistido por Asensio, Isco perdió un mano a mano fente al serbio Marko Dimitrovic (2), pero en la segunda llegada de los blancos llegó el primer tanto.

Asensio centró desde la derecha y saltaron Sergio Ramos y Paulo Oliveira, con la mala suerte para el defensor portugués de que desvió la pelota a su propia portería (18).

El Real Madrid no jugaba bien y el Eibar pudo empatar, primero con una ocasión del brasileño Charles (20) y después con otra de Joan Jordán que detuvo Casilla (24).

El conjunto vasco perdonó y lo pagó caro, ya que una triangulación de Luka Modric con Isco acabó con el pase retrasado del malagueño y el remate cruzado de volea de Asensio para colocar el 2-0 antes de la pausa (28).

El Real Madrid pudo sentenciar nada más reanudarse el encuentro, en una contra en la que Asensio, con otro pase medido, dejó sólo a Isco, que volvió a estrellar el balón en el cuerpo de Dimitrovic en el uno contra uno con el arquero del Eibar (49).

Al Eibar le faltó un poco de suerte para meterse en el partido y tampoco contó con el favor arbitral, ya que una caída del japonés Takashi Inui por una entrada del brasileño Casemiro no la consideró penal el juez de la contienda (54).

Cristiano Ronaldo, que el lunes puede recibir en Londres el premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador del 2017, no tuvo su mejor noche y en una de las pocas acciones destacadas que tuvo falló un mano a mano con Dimitrovic (66).

Con el Eibar buscando el gol, el Real Madrid sentenció en una jugada preciosa entre Marcelo y Karim Benzema, que saltaron a la cancha en la segunda parte, y que acabó el brasileño con un disparo cruzado para superar a Dimitrovic (82).

El Real Madrid recupera así la tercera posición de la tabla, a cinco del Barcelona y uno del Valencia, después de que se la hubiese arrebatado por la tarde un Atlético de Madrid que tuvo suficiente con un gol del francés Kevin Gameiro (28) para imponerse en su visita al Celta de Vigo.

Tras dos empates consecutivos en la Liga, ante Leganés y Barcelona, el equipo de Diego Simeone necesitaba ganar al Celta (10º), sobre todo también para alejar el fantasma de la crisis provocada por los malos resultados en Champions (un punto en tres partidos).

El duelo entre gallegos y madrileños se decidió con un tanto del discutido Gameiro, que aprovechó un balón muerto en el interior del área pequeña tras el lanzamiento de un saque de esquina, para rematar al fondo de la red a la media vuelta (28).

Fue una de las escasas ocasiones d egol para el Atlético, que fue dominado por el Celta, que contó con más ocasiones de gol, aunque sin eficacia ante el arco defendido por el esloveno Jan Oblak.

En la segunda parte, ni Iago Aspas (52 y 58), ni el uruguayo Maxi Gómez (77 y 86), ni el sueco John Guidetti, con un taconazo en el descuento que salvó sobre la línea Oblak (90+2), lograron perforar la meta rojiblanca.

El Leganés se aupó al 5º puesto de la clasificación, también con 17 puntos, tras imponerse al Athletic (11º) por 1-0, con un golazo del francés Claudio Beauvue al inicio de la segunda parte.

Tras los tres equipos de Madrid están situados, con 16 puntos, el Villarreal, el Betis y el Sevilla, después de que el equipo levantino goleara a Las Palmas (18º) por 4-0 en el primer partido dominical.

El congoleño Cedric Bakambu, de gran jugada individual culminada con un derechazo al primer palo (48), Mario Gaspar con un zurdazo raso (65), Ximo Navarro en propia puerta (67), y el italiano Nicola Sansone a puerta vacía (90+3) fueron los autores de los goles del Villarreal.