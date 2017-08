635x357 Real Madrid arranca La Liga bien arriba del Barcelona. JOSEPH WILSON (Associated Press)

Desde hace mucho tiempo el Real Madrid no se sentía tan bien para arrancar la temporada en la liga española.

El Madrid desplazó al Barcelona como el mejor equipo en España la campaña pasada al ganar el título por primera vez en cinco años y defender exitosamente la corona de la Liga de Campeones.

Añada a ello la victoria esta semana en la Supercopa de España sobre un Barsa duramente golpeado por la salida de Neymar, y el Madrid desborda confianza antes del arranque de la liga el domingo contra el Deportivo de La Coruña.

Madrid dominó a Barcelona 5-1 en el mercador global en la Supercopa para ganar el trofeo el miércoles, apenas ocho días después de dominar al Manchester United 2-1 en la Supercopa de Europa.

Sin embargo, el técnico madridista Zinedine Zidane está tratando de mantener a sus jugadores enfocados en el largo sendero hacia al cetro de la liga.

"No va a haber ninguna euforia porque sabemos que va a ser largo”, dijo Zidane tras la victoria del Madrid 2-0 en el partido de vuelta el miércoles. “El equipo está hambriento y queremos seguir. Sabemos que no será fácil, pero estamos preparados para aceptar el reto”.

Perdido en entre el brillo de los trofeos es el logro de Zidane de preparar un once que es peligroso no importa quién juegue.

Esa profundidad fue evidente en las supercopas, cuando el Madrid dominó a sus rivales con muy poca ayuda de Cristiano Ronaldo. El portugués, que aún no ha regresado a su forma plena, salió de la banca en el segundo tiempo contra United, y en el partido de ida contra Barcelona, cuando anotó un gol antes de ser expulsado.

Marco Asensio, un delantero de 21 años, mostró de nuevo su calidad, con un par de golazos de distancia contra el Barsa. Los mediocampistas Francisco "Isco" Alarcón y Casemiro brillaron contra United con un par de goles y Madrid firmó a los jóvenes talentos Theo Hernandez, Dani Ceballos y Jesús Vallejo para cubrir las salidas de Álvaro Morata, James Rodríguez y Pepe.

La evolución de Asensio e Isco incluso ha puesto en dudas el papel de Gareth Bale, que no jugó el miércoles.

"Tengo un cuadro espectacular. Uno no nota los cambios (al 11 titular)”, dio Zidane. “Podemos cambiar a tres o cuatro jugadores y el equipo no cambia. No voy a decir que jugamos mejor, pero aún jugamos bien, así que estamos satisfechos”.

Las opciones adicionales ayudarán al Madrid, que arranca la campaña en la liga sin Cristiano, suspendido por cinco partidos tras empujar al árbitro que le expulsó en el Camp Nou.

Mientras Madrid mejora, sus retadores se han debilitado.

Barcelona se ha visto severamente perjudicado por la salida de Neymar, quien se fue al Paris Saint-Germain luego que el club francés pagó la cifra récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares) por la rescisión de su contrato. Para colmo, el delantero Luis Suárez se lastimó una rodilla el miércoles y será baja por al menos un mes.

Eso ha dejado a Lionel Messi sin su compañero favorito y al club tratando de conseguir jugadores que refuercen un equipo claramente unos pasos detrás del Madrid. Hasta ahora la única contratación post Neymar ha sido el mediocampista brasileño Paulinho.

"Tenemos que recuperarnos pronto porque arranca la liga”, dijo el técnico de Barcelona Ernesto Valverde, con la mira en el duelo del domingo contra el Betis. “Tenemos que concentrarnos en la liga, porque es lo único que tenemos”.

Atlético de Madrid, que finalizó tercero en la liga por tercer año en fila tras ganarla en el 2014, no puede firmar a nuevos jugadores hasta enero por una sanción de la FIFA.

Así que el club dirigido por Diego Simeone sigue siendo el que dependió de Fernando Torres y un poco inspirado Kevin Gameiro para ayudar a Antoine Griezmann a producir goles.

Sevilla, conducido por Eduardo Berizzo, buscará seguir en la pelea, y Villarreal contará con el colombiano Carlos Bacca para disputar por un puesto en las competencias europeas.