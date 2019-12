El Real Madrid se prueba sin presión contra el Brujas

El Real Madrid viaja el miércoles a Bélgica para enfrentarse al Brujas (20h00 GMT) en un partido sin presión, seguro de ser ya segundo de su grupo A, en el que el técnico Zinedine Zidane podría probar con los menos habituales.

Sin nada que perder ni ganar, salvo la buena imagen, Zidane ha dejado en Madrid al capitán Sergio Ramos y al centrocampista alemán Toni Kroos para que descansen de cara a otros compromisos en el campeonato español.

Y es que el equipo merengue se enfrenta el domingo al Valencia, antes de visitar el 18 de diciembre al Barcelona, con el que se disputa la cabeza de la Liga, en el Clásico aplazado en octubre pasado.

El partido en Brujas se perfila como una ocasión también para que el técnico francés dé minutos a Nacho Fernández, que no juega desde que el 1 de octubre sufriera una lesión de rodilla, de la que acaba de recuperarse.

El defensa se dibuja como la solución de urgencia en la banda izquierda de cara a los partidos de Valencia y Barcelona, tras sufrir Marcelo una lesión muscular en la pierna izquierda y la sanción de Ferland Mendy de cara a Mestalla por su expulsión el fin de semana pasado contra el Espanyol.

Nacho ha sido el único jugador que se ha desempeñado por la banda izquierda cuando han faltado los laterales naturales en esa demarcación.

Por delante, Zidane debería optar por dar descanso a Karim Benzema, que lo ha jugado prácticamente todo, y dar su oportunidad al serbio Luka Jovic, que apenas ha tenido minutos pese a ser el segundo fichaje más caro del Real Madrid en la última ventana de traspasos.

"Es un momento donde algunos tienen que jugar", aseguró Zidane este martes en rueda de prensa, dejando entrever que habrá cambios.

En la delantera podría repetir el joven brasileño Vinicius, tras el buen partido que realizó el sábado ante el Espanyol.

El Real Madrid ha entrado además en un racha positiva en la que suma nueve partidos sin perder con siete victorias y dos empates, además de haber marcado en ocho de esos nueve encuentros.

"Lo que queremos es seguir, a mí no me gusta hacer los partidos amistosos y no es un partido amistoso", aseguró Zidane, insistiendo en que "mañana es un partido en el que nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y queremos lo que queremos es seguir con nuestra buena racha, con nuestra dinámica".

El miércoles en Brujas, el equipo blanco tiene una nueva oportunidad para seguir por ese camino, aunque no puede descuidarse ante un equipo belga que aún lucha por la tercera plaza de la llave, que da acceso a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Con sólo un punto de ventaja sobre el Galatasaray turco, que se mide al París SG en el otro partido del grupo, el Brujas necesita la victoria o que los turcos no ganen en París el miércoles.

-- Equipos probables:

Brujas: Mignolet - Odilon, Ricca, Mechele, Sobol - Vanaken, Éder Álvarez, Vormer - Schrijvers, Okereke, Sankhon. Entrenador: Philippe Clément

Real Madrid: Areola - Odriozola, Militao, Nacho, Mendy - Casemiro, Modric, Isco - Vinicius, Jovic, Rodrygo. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Árbitro: Tobias Stieler (GER).