Realiza FIFA control antidopaje a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los jugadores de México se sometieron a un control antidopaje aplicado de manera sorpresiva por la FIFA el jueves, un día antes de enfrentar a Costa Rica por las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Mexicanos y "ticos" chocan en la tercera fecha del hexagonal final de la CONCACAF, que clasifica a tres países directamente a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Es algo normal y algo rutinario de parte de la FIFA, que previo a torneos importantes se hagan este tipo de controles", dijo el portero Guillermo Ochoa, quien en redes sociales compartió imágenes del momento en que le tomaban la muestra de sangre. "Últimamente tienen la tendencia de hacerlo sorpresa a nivel mundial y nosotros lo tomamos con naturalidad y por supuesto que no nos desconcentra de los partidos".

Los controles se realizaron en un hotel de Cuernavaca, ciudad localizada a unos 80 kilómetros al sur de la capital. México se concentró durante la semana en esa ciudad para tratar de evitar los efectos de la altura de la capital.

"Desde nuestro punto de vista, no nos quita nada salvo el tiempo y la alteración de actividades que teníamos para la mañana han cambiado un poco, pero aquí lo aceptamos lo entendemos y no hay nada que ocultar", dijo el seleccionador colombiano de México, Juan Carlos Osorio. "Todo esto que sea con el ánimo del 'Fair play', los mexicanos se manejan muy bien en ese aspecto y no hay problema alguno".

El partido entre mexicanos y costarricenses se realiza el viernes por la noche en el estadio Azteca.