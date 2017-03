Ricardo Ávila: "Es una oportunidad grandísima, no hay vuelta atrás"

El volante panameño Ricardo ' Pepe' Ávila cumplió uno de sus objetivos que era jugar en Europa al firmar el miércoles por tres años con el KAA Gent de Bélgica.

Ávila acompañado por su agente José Rodríguez estampó su firma tras pasar satisfactoriamente los exámenes médicos.

" Es una oportunidad grandísima gracias al Señor que me ayudó en muchas cosas. Estoy muy emocionado por estar en un equipo grande en Bélgica, estoy contento por muchas cosas que he conseguido y han llegado a mi vida", dijo Ávila a RPCTV.COM desde Bélgica.

" Este contrato cambia mi vida, de aquí hacia adelante mirando al futuro no hay vuelta atrás, se me dio la oportunidad y hay que aprovecharla. Era el objetivo que estaba buscando, en lo personal he logrado muchas cosas que pensaba que no se iban a dar", agregó.

Por otro lado, el agente de Ávila comentó que el ex jugador del Chorrillo jugará en el primer equipo y que están coordinando con la federación el regreso a Panamá para estar con la selección con miras a los partidos del hexagonal del 24 y 28 de marzo.