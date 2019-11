Riquelme, más ídolo que Maradona en Boca

Juan Román Riquelme dijo que "tantas demostraciones de cariño me dan vergüenza", después que en una encuesta cibernética en el sitio oficial de Boca Juniors sus hinchas lo votaron como el máximo ídolo en la historia del club, por encima de Diego Maradona.





"Es que tenemos la costumbre de acordarnos de los que estamos hoy, pero Boca seguramente ha tenido y tiene muchos ídolos", dijo Riquelme en la noche del viernes, horas después de conocida semejante distinción.

"A mi me hace feliz que la gente de Boca me tenga cariño, pero tantas demostraciones de cariño me avergüenzan", agregó el enlace de 29 años en reunión de prensa tras participar de un aviso publicitario de calzados de fútbol que llevarán su nombre.

Riquelme recordó que Boca tiene "más de cien años" por lo que consideró que "seguramente tendrá muchos más ídolos, y algunos ya no estarán entre nosotros".

"En Boca hubo un montón de ídolos y Diego es lo máximo, nuestro Dios; es el más grande, en Boca y en la selección", subrayó Riquelme.





Sin embargo, los boquenses lo eligieron como el máximo ídolo de Boca por sobre Maradona, considerado junto con Pelé el mejor jugador en la historia del fútbol mundial.

Maradona fue campeón con Boca en 1981. Un año después se fue al Barcelona de España, para seguir luego en Napoli de Italia, Sevilla de España y Newell's de Argentina hasta que regresó a Boca en 1995 para retirarse del fútbol dos años después.

Votaron 65.160 internautas y Riquelme logró el 33,37% de los sufragios, mientras que Maradona cosechó el 26,42% y tercero finalizó Guillermo Barros Schelotto, ahora jugador del Crew de Columbus, con el 21,36%.

En el cuarto lugar fue elegido el goleador y capitán de Boca Martín Palermo con el 7,63% y quinto figuró Carlos Tevez (Manchester United) con el 4,15%.