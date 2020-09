Román Torres regresa al Sounders tras un corto paso por el Inter Miami

El Seattle Sounders FC anunció oficialmente el regreso al club del panameño Román Torres, luego de ser traspasado del Inter Miami CF a cambio de una selección condicional en la primera ronda del SuperDraft 2021 de la MLS.

GRANDE ROMÁN 🇵🇦💚 NEWS | Sounders FC acquires @romantorres05 from @InterMiamiCF ! 📝 https://t.co/r0d9SKiYol pic.twitter.com/OWDoC1wizd

El 'Mazinger' llegó al equipo de David Beckham como agente libre en diciembre del 2019, sin embargo, solo disputó 5 partidos, 4 de ellos como titular (dos en marzo en el inicio de la temporada y dos más en el torneo MLS Is Back en Disney) y uno ingresando desde la banca al minuto 91' el pasado 20 de septiembre en duelo ante el Atlanta United.

Inter Miami es penúltimo en la tabla de la Conferencia Este con 11 puntos en 14 partidos disputados (3 victorias, 2 empates y 9 derrotas).

Ahora el capitán de la selección de Panamá volverá a vestir la camiseta de el 'Rave Green', con quienes estuvo entre 2015 y 2019, quedando tres veces campeones de la Conferencia Oeste (2016, 2017 y 2019) y dos veces campeones de la MLS (2016 y 2019).

Actualmente el Sounders es líder en la tabla del Oeste con 24 puntos en 13 encuentros (7 victorias, 3 empates y 3 derrotas).

Román ya está en Seattle y podrá unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Brian Schmetzer cuando cumpla los 10 días de cuarentena que indica el protocolo de salud y seguridad del gobierno local y de la MLS.

Time to make more memories. 🏆🏆 @romantorres05 is BACK! pic.twitter.com/aWnGWh2MHA