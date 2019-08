Román Torres: Sounders podría apelar para reducir la sanción por dopaje

El defensa panameño Román Torres, se pronunció este sábado en una conferencia de prensa dirigida a medios locales de Seattle y transmitida en vivo vía Twitter por la cuenta @SportsPulso, tras el anuncio de la MLS sobre la suspensión del jugador durante 10 partidos con el Seattle Sounders, por dar positivo en una prueba de dopaje a causa de una sustancia que mejora el rendimiento.

"Me siento muy triste por esta noticia. A mis 33 años con 15 años de carrera futbolística, nunca he tomado nada que esté fuera del reglamento. En Panamá y en Seattle saben quién soy yo. Siempre he jugado limpio".

Tal como lo expresó en un comunicado el día viernes, Román recalcó que la sustancia por la cual habría dado positivo, estaría dentro de un suplemento nutricional que consumía como parte de su dieta alimenticia, situación que desconocía hasta el momento de la prueba realizada en el pasado mes de abril y por la cual fue notificado en junio, previo a disputar la Copa Oro 2019 con la Selección de Panamá, según contó el mismo jugador a los medios.

"Después de que me notificaron en junio, inició el proceso donde me preguntaron qué estaba tomando y les envié toda la información. Me hicieron una segunda prueba y salió nuevamente positivo en la misma sustancia. Le pasé el informe a mi doctor de confianza y él me dijo que estuviera tranquilo, que el 58% de los suplementos que toman los deportistas suelen estar contaminados", explicó el central, quien también contó que se asesoró con los médicos del Seattle Sounders.

Sobre la posición de su club, el 'Mazinger' indicó que habló con el técnico Brian Schmetzer y este lo tranquilizo. "Hablé con el profe y me dijo que iban a apelar para ver si me bajaban la sanción de los partidos. También me dijo que es un momento difícil para mí y para el club por el rendimiento que estaba teniendo, pero que durante este tiempo estuviera trabajando, que no bajara el ritmo y que para los playoffs contarían conmigo".

Según el comunicado de prensa del equipo, Román podría regresar a ver actividad con el equipo el 29 de septiembre, cuando se enfrenten al San Jose Earthquakes, pero durante la suspensión, no puede entrenar con el Sounders, ni utilizar sus instalaciones.

El capitán de la Selección de Panamá, se mostró muy agradecido por el apoyo de su familia, y del pueblo panameño en este momento complicado. "Han sido más los mensajes positivos, que los negativos", señaló.

Para fortalecerse, Román Torres rememoró otro momento difícil de su carrera profesional: "Recuerdo la vez que regresé de la lesión a los playoffs y luego fuimos campeones. Vengo con la mentalidad de que esto también me haga más fuerte y regresar nuevamente para ser campeones".

En septiembre del 2015, el panameño sufrió una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo mantuvo alejado durante 11 meses de las canchas, pero luego de su regreso, el Sounders FC llegó a la final de la MLS, donde se coronaron campeones en la tanda de penales ante Toronto FC, y fue precisamente Román Torres el héroe que definió el quinto penal para que su equipo se llevara el primer título en su historia.

"Solo espero que esto pase lo más rápido posible y poder regresar más fuerte que nunca", finalizó.

Aún se desconoce si la sanción aplicada por la Major League Soccer, afectaría también la participación de Román con la selección panameña para los próximos partidos ante Bermuda el 5 y 8 de septiembre, por la Liga de Naciones Concacaf.

