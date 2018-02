Román Torres celebra su nuevo contrato con Sounders

El capitán de la selección nacional de Panamá, Román Torres, publicó un video donde celebra su nuevo contrato con el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

Torres, dos veces elegido Latino del Año en la MLS, seguirá por al menos dos años más con la institución de Seattle, donde fue campeón en 2016.

El panameño es un pilar fundamental dentro del equipo y titular indiscutible para Brian Schmetzer, por lo que decidieron extender su contrato para las próximas temporadas.

"Román Torres, new contract, two years more", fue el mensaje del capitán en redes sociales.





Gracias a Dios y a @SoundersFC ⚽ mi historia continua #Román 🇵🇦 Bendiciones para todos y feliz inicio de semana 👍🏼⚽😉🙏🏼 pic.twitter.com/mfOb1MK555 — Román Torres (@romantorres05) 5 de febrero de 2018