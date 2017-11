Román Torres: Esta felicidad que estoy viviendo también se la merecen mis compañeros

635x357 Román hizo feliz a la afición tomándose fotos. Foto/Arturo Bolvarán C..

635x357 Román Torres viajó de regreso a Seattle para disputar la final de conferencia. Foto/Arturo Bolvarán C..

El defensor panameño Román Torres regresó la tarde del martes a Seattle contento por haber pasado las fiestas patrias en familia y con el aprecio del pueblo panameño.

"La verdad contento y orgulloso del pueblo panameño, tenía años que no gozaba unas fiestas patrias, mi falimilia lo disfrutó al máximo y ahora retorno a Seattle para preparar la final de conferencia con el Seattle Sounders", dijo Mazinger Torres en el terminal aéreo.

"Estoy contento con el pueblo panameño, no solo a mi me quiere, esto es un trabajo de grupo, esta felicidad que estoy pasando también se la merecen mis compañeros, somos una familia en la selección".



"Gracias al presidente por nombrarme abanderado del 3 de noviembre, es algo que se trabajó en grupo para lograr lo que hoy en día soy, estoy muy contento".



Sobre su visita a Colón el 5 de noviembre comentó: "La verdad tenía años de no ir, me sentí muy contento, el pueblo colonense me recibió de gran manera y se les veía felices de mi presencia".

Sobre la selección con la que no estará por su compromiso con Seattle Sounders, dijo que hay que seguir confiando en la selección, vamos a lograr las cosas de manos de Dios, dimos un pase importante clasificando al Mundial y ahora hay que hacer una buena copa.



"Siempre apoyo a la selección, estoy en contacto con los jugadores y el profe, son partidos importantes en Europa, hay que estar concentrados y preparados para estos partidos con miras a lo que viene el otro año".

Por último, manifestó que ya habló con Machado sobre la final de conferencia que disputarán y que está orgulloso saber que cuatro panameños están peleando en las finales del Este y Oeste. "La verdad independiente de lo que pase algún panameño quedará campeón y eso es algo positivo".