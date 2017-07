Rooney cree que regreso a Everton lo llevará a la selección

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Wayne Rooney cree que su regreso al Everton puede revivir su carrera con la selección de Inglaterra.

Rooney, que anotó 53 goles en 119 partidos con la selección, no fue convocado en junio para los partidos ante Escocia y Francia, cuando el técnico Gareth Southgate afirmó que había delanteros con mejor condición física.

El atacante de 31 años se vio obligado a aceptar un rol inferior con el Manchester United la temporada pasada, en el primer año de Jose Mourinho como timonel, pero el regresar a Everton _13 años después de haber dejado Goodison Park_ representa un nuevo inicio y debería generarle una mayor participación.

"Estoy concentrado en jugar bien para el Everton", declaró Rooney en su presentación el lunes. "De hacerlo, entonces Gareth Southgate tendrá que tomar la decisión si me reincorpora o no a la selección”.

"Ojalá mi desempeño sea lo suficientemente bueno con el Everton para que él no sea capaz de ignorarme", añadió.

Rooney dijo que dejó el United porque “necesitaba jugar partidos”.

"(Mi carrera) no se había estancado, pero sé que llego a mi mejor nivel cuando juego constantemente. Hablé con Jose y sabía que era el momento adecuado para irme y jugar en otra parte.

"Obviamente es frustrante. He jugado durante toda mi carrera y era la primera vez que no lo hacía y estaba en la banca. No es lo mío, yo necesito jugar fútbol".

Everton ganó un trofeo por última vez en 1995, cuando un Rooney de nueve años estaba entre el público en el antiguo Estadio Wembley para ver a su equipo derrotar al United en la final de la Copa FA.

"Siempre juego como si tuviera algo que demostrar. No voy a una casa de retiro. Estoy listo para jugar, y quiero ganar, quiero tener éxito en este club".

Sentado al lado de Rooney, el técnico del Everton, Ronald Koeman, se dijo impresionado por la "ambición" y la "desesperación" del delantero por volver a Goodison.

"Esa experiencia en ganar títulos es algo realmente importante para el Everton", afirmó el holandés. "Esa es una de las razones por las que tratamos de traer de regreso a Wayne".