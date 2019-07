De Rossi dispuesto a dar lo mejor en Boca Juniors

BUENOS AIRES (AP) — El italiano Daniele De Rossi, flamante fichaje de Boca Juniors, consideró el lunes que el club argentino es el escenario ideal para mostrar lo mejor de sí mismo en un marco estimulante y que es todo pasión.

“Se me permitió jugar al fútbol en un ambiente que me da estímulo porque es lo más importante para mí... el fútbol me devora... no quiero un lugar que me apague”, declaró a los periodistas el excapitán de la Roma durante su presentación oficial en una de las salas de la Bombonera.

De Rossi, campeón del mundo con Italia en 2006, posó con la camiseta con el número 16 al ser presentado por el titular del club, Daniel Angelici.

Desde su arribo a Buenos Aires hace unos días, el mediocampista de 36 años ha causado furor entre los hinchas boquenses.

Un video proyectado previamente mostraba a los vecinos del barrio porteño de La Boca dando la bienvenida en italiano y español De Rossi, el primer extranjero consagrado en Europa que acepta vestir la camiseta de un club argentino.

El centrocampista consideró que Boca es un equipo serio y con “estructura adecuada” y señaló que se parece a la Roma en la pasión con que vive el fútbol.

El volante jugó toda su carrera en la Roma desde 2001 hasta mayo de este año. Nicolás Burdisso, quien fue su compañero en la escuadra italiana y es director deportivo de Boca, logró convencerlo para sumarse por un año al club auriazul.

De Rossi afirmó que el objetivo de Boca no es solo ganar la copa Libertadores, sino “todo” lo que sea posible y aseguró sentirse “comprometido” para “ayudar” y dar su “aporte”.

El italiano reconoció que para un hombre de su edad cambiar de escenario tan radicalmente podía llegar a asustarlo.

“Pero prevalecieron mis ganas de jugar al fútbol”, sostuvo.

“No vengo a dar goles como (Diego) Maradona... pero cuando esté en buena forma voy a dar algo importante al equipo”, dijo sobre el ex astro del fútbol argentino que vistió la camiseta de Boca y hasta hace poco fue técnico de Dorados de Sinaloa, club de la segunda división de México.

De Rossi señaló que en unos 10 días espera estar en condiciones para debutar en la cancha y que los jugadores de Boca le recibieron de una manera “increíble”.

Asimismo, negó que su familia estuviese “aterrorizada” de venir a Argentina.

“Estamos muy felices de estar acá”, puntualizó.

“Yo podía haber elegido un lugar más relajado. O bien podía elegir un lugar con gente aún más loca por el fútbol... a nivel humano esta elección me va a enriquecer muchísimo, porque me va a mejorar como persona”, afirmó.

Con la presencia de De Rossi como espectador, Boca Juniors igualó el domingo 0-0 con Huracán en La Bombonera por la primera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

De Rossi anotó uno de los penales de la serie con que la Azzurra ganó su último título del mundo ante Francia en la recordada final de 2006.

Es el cuarto fichaje de Boca reciente, después de los delanteros Eduardo Salvio (Benfica) y el venezolano Jan Hurtado (Gimnasia) y el enlace Alexis Mac Allister (Brighton).