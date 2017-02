Ruso Barahona sigue sin equipo, el FC Okzhetpes decide no contratarlo

Las noticias no fueron las mejores para el volante panameño Nelson " Ruso" Barahona que no entró los planes del cuerpo técnico del equipo FC Okzhetpes Kokshetau de Kasajistán.

El equipo en su web oficial puso el titular " Panameño Barahona no encajó en el Okzhetpes" y en su corto escrito publican " Cuerpo técnico del Kokshetau decidió no contratar a Nelson Barahona ya que no impresionó con su juego".

Ante esta noticia, Barahona dijo a RPCTV.COM desde Turquía donde el equipo kasajo hace pretemporada que los directivos del equipo salieron con unas cosas que la verdad no eran así cuando salió de Panamá.

" Se supone que llegaba mi empresario y firmaba, pero el equipo salió que no y con un poco de cosas que solo el empresario entiende que pasó con ellos".

Barahona agregó que por ahora se queda en Turquía a la espera que el empresario le consiga otro equipo.

El volante panameño llegó el 2 de febrero a territorio turco y desde el día 3 estaba entrenando con el FC Okzhetpes Kokshetau con quienes jugó un amistoso y dio un pase gol.